10 Anos - 10 Estrelas: jantar único celebra uma década de luxuoso resort da Quinta do Lago

Apenas 40 pessoas tiveram o privilegio de apreciar um jantar único e irrepetível, destinado a celebrar o décimo aniversário do Conrad Algarve num ambiente de luxo, requinte e alta cozinha.

vasco célio

Rumou ao Algarve, dia 20 de outubro, uma elite de sete chefs Michelin do portfolio da Hilton, combinando dez estrelas entre si, a que se juntaram Heinz Beck, chef consultor do Gusto, restaurante do resort, e Liborio Buonocore, chef executivo. Osvalde Silva, responsável pelo restaurante Louro, outro dos espaços gastronómicos do Conrad Algarve, foi o autor da Seleção de Canapés. Emília Craveiro, sommelier do restaurante, foi a responsável pela harmonização, com vinhos de classe superior.

filipe farinha

Sobre o Gusto By Heinz Beck, descreve a edição de 2022 do guia Boa Cama Boa Mesa que “A casa de um dos mais prestigiados chefs do mundo continua a dar que falar. O restaurante encontra-se entre os melhores a nível nacional. A entrada da escanção Emília Craveiro reforçou a qualidade do serviço e Libório Buonocore está à altura da responsabilidade de chef executivo. O “Fagottelli carbonara” mantém-se na carta, onde também encontra “Lavagante azul com texturas de cebola” ou “Pregado selvagem com puré de topinambour, alcachofra violeta e trufa”. Excelente garrafeira”.

vasco célio

Em relação ao Conrad Algarve (Estrada da Quinta do Lago, Quinta do Lago. Tel. 289350700) também na edição deste ano do guia do Expresso, pode ler-se: “Localizado à entrada da Quinta do Lago, é um dos mais impressionantes e requintados hotéis nacionais, onde o hóspede, a partir do momento em que chega, se torna o centro das atenções. O requinte estende-se pelos 154 quartos, a maior parte com vista para a piscina infinita, mas o verdadeiro cartão de visita é o restaurante Gusto by Heinz Beck, multipremiado internacionalmente. Não perca os programas de bem-estar e entregue-se aos tratamentos no magnífico Spa”.