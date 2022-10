Rota de restaurantes, provas gratuitas e feira de vinhos animam evento Há Peixe em Braga

Durante sete dias o peixe é rei em Braga. A capital minhota vai receber sessões de showcooking, seminários, provas e palestras, às quais se juntam restaurantes do distrito e de toda a região, na iniciativa “Há Peixe em Braga”.

Um dos pontos altos acontece na tarde dos dias 21 a 23 (sexta-feira, sábado e domingo), quando se realizam os showcookings do “Há Peixe em Braga”, na Reitoria da Universidade do Minho. O chef executivo do evento, António Alexandre, conta com a companhia dos chefs portugueses Tiago Bonito, Hugo Alves, Luís Almeida, José Vinagre, Lígia Santos e Rui Martins, do gaulês Frederick Breitenbucher, do galego Miguel Mosteiro e do brasileiro Filipe Ferreira, que trabalham frente ao público peixes como o bacalhau, o pregado, a cavala, o polvo, o carapau e o rodovalho. Uma rota do peixe que promete ocupar o centro da cidade, do Largo do Paço até ao Mercado Municipal.

A entrada no recinto obriga a comprar um copo (€2), destinado a harmonizar o peixe com os vinhos presentes na Feira de Vinhos, mas todas as provas dos diferentes showcookings são gratuitas. Espetáculos musicais encerram os programas de sexta-feira e sábado.

andre vicente goncalves

Há bacalhau no Minho

Sempre presente nas mesas minhotas, o bacalhau, em várias confeções, destaca-se nas propostas gastronómicas dos restaurantes que participam no evento, de Braga e outros pontos da região do Minho. Pode prová-los durante toda a semana. Em Braga é obrigatório pedir o “Bacalhau à Braga” (€23) no Restaurante Bem Me Quer; em Viana do Castelo o dia 23 está guardado para o “Bacalhau à Casa” (€12) no Restaurante Filipe, que nos outros dias terá sempre uma proposta de peixe fresco do mercado. Ainda em Viana do Castelo o restaurante Margarida da Praça apresenta-se com duas propostas, “Bacalhau à Margarida da Praça” (€18,50) e “Polvo panado com arroz de forno do mesmo” (€18).

Em Amares o restaurante Abadia serve o seu prato mais famoso e antigo, conta já com 61 anos, o “Bacalhau à Abadia” (€29,50/2px); o Restaurante de Caldelas a original “Garoupa à chefe Silva” (€21,50), feita à bulhão pato; e o Recanto da Minhota tem o afamado “Polvo à Lagareiro” (€19).

Em Vizela a aposta das várias casas, entre as quais o Restaurante Adega Avelino (€35) e o restaurante do Hotel Termas (€32) vai para o “Bacalhau à Zé do Pipo”.

nelson carvalheiro

Toda a programação e informações referentes ao certame, estão disponíveis na página Há Peixe em Braga.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!