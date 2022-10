Gastronomia e natureza entre Alvaiázere e Porto de Mós

Refúgio de tranquilidade no Centro de Portugal, Alvaiázere é conhecida como a Capital do Chícharo, uma leguminosa de aspeto semelhante ao tremoço, mas com aroma e textura a lembrar o grão de bico, que fez nascer um festival gastronómico e até um livro muito especial de receitas sobre este produto endógeno. Saiba mais na loja Flor de Chão. Já no restaurante O Brás é possivel provar vários pratos com destaque para a Chicharada. O chícharo é cultivado nestas terras desde épocas remotas. A produção de leguminosas contribui para o objetivo de uma agricultura sustentável essencial para a promoção do desenvolvimento local, pilar da Política Agrícola Comum e do Pacto Ecológico Europeu.

Percorra os trilhos pedestres de Alvaiázere, que se cruzam com o Caminho de Santiago e a Rota Carmelita, e espante-se com os invulgares Megalapiás, formações de rocha calcária esculpidas pelo tempo. A viagem segue até Porto de Mós para observar a beleza do castelo apalaçado e usufruir da natureza no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros antes ou depois de descer até às Grutas de Mira de Aire. Neste roteiro conheça ainda a oferta do Cooking and Nature – Emotional Hotel e do recente The Nest.

turismo centro de portugal

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia este sábado, dia 15 de outubro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Com o apoio à produção do Turismo Centro de Portugal, este é o segundo episódio da vigésima nona temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!