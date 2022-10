Ervas daninhas, chá ou legumes da horta? Sete locais para por as mãos na terra

Sabia que fica em Vila do Conde a única produção de chá de Portugal Continental? E que, com o conhecimento certo, uma mão-cheia de ervas daninhas pode transformar-se num delicioso e nutritivo pitéu? Num passeio outonal pela floresta, consegue distinguir que cogumelos são bons para levar para casa? A estação é pródiga em alimentos que se podem recolher para o inverno, e convidam a participar na colheita, das ervas aos cogumelos, das azeitonas às castanhas.

A Recoletora: Passeios botânicos

Erva-príncipe, bredos, malva, labaça, pervinca. Eis algumas das centenas de palavras que constam no léxico de Fernanda Botelho. Guia de jardins botânicos, com formação em plantas medicinais em Inglaterra, é uma excelente fonte de conhecimento em relação a ervas e flores comestíveis, plantas medicinais, árvores autóctones, além de algas e plantas halófitas. Os passeios são memoráveis e feitos por marcação (Tel. 912183904) ou por associações ecológicas, como A Recoletora ou a Greentrekker. É marcar e passear, para aprender!

Ervas Finas: Comida é biodiversidade

Para Graça Saraiva, formadora da Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego e consultora, a sua quinta é um ecossistema com valor alimentar, ou não fossem as ervas, as flores, as raízes, as cascas e os frutos comestíveis. Fundou a Ervas Finas, empresa sediada na aldeia de Fonteita, freguesia de Andrães, no concelho de Vila Real, onde realiza workshops por marcação (Tel. 962822988). As atividades pedagógicas destinam-se a alunos das escolas de hotelaria e turismo, enquanto as ações experienciais são preparadas para chefs de cozinha. E, agora, quais as ervas que melhor harmonizam com queijos ou um vinho?

Cantinho das Aromáticas: Fazer o percurso das ervas

Quem visitar os 2,5 hectares do Cantinho das Aromáticas, em Canidelo, Vila Nova de Gaia (Tel. 227710301), tem à espera um “tratado” sensorial e pedagógico. Contacte com mais de 150 espécies de ervas aromáticas, condimentares e medicinais, cultivadas em modo biológico. Percorra os campos de cultivo, jardins, estufas, zonas de secagem e processamento e culmine com uma prova de infusões. Um guia experiente dá a conhecer as muitas histórias das ervas ao longo deste percurso feito de cores e aromas.

jorge simão

Camélia: Há chá em Vila do Conde

Explore o aromático e perfumado mundo do chá na plantação da Chá Camélia, em Fornelo (Vila do Conde). Visite a plantação nas diferentes estações e conheça uma nova forma de cultivo e produção biológicos de Camellia Sinensis. Percorra o bosque da plantação e experiencie o Banho de Floresta, uma caminhada lenta de atenção (mindfulness) para se conectar com a natureza e consigo próprio. É conduzida por Maria João Pires Rodrigues e culmina com um momento de chá com Nina Gruntkowski (Tel. 932496603).

Casa do Eido da Devesa: Cogumelos, ervas medicinais e compotas

A Casa do Eido da Devesa, em Bárrio, no concelho de Ponte de Lima, é uma caixinha de surpresas! Há workshops de cogumelos silvestres, uma diversidade enorme, que ensina a distinguir os comestíveis dos outros, e de ervas medicinais mostram quão versáteis são estas dádivas da Natureza. Conselhos práticos sobre a confeção de doces, compotas, e licores são outra das sugestões. As duas últimas atividades são realizadas em parceria com a Oficina da Natureza. Recomenda-se a marcação (Tel. 258757467).

Ria de Aveiro: Pé no lodo e “salta” o linguerão

A mariscadora da Terra d’Água (Tel. 234069879) ensina a fazer saltar o lingueirão na Ria de Aveiro. Entre no lodo e daí a pouco estará a preparar o lume para as “caralhóses”, nome dado a estes bivalves na zona. No interior da Ria percorra o “Salreu”, oito quilómetros a acompanhar o canal e admirar os arrozais, entre juncos e caniçais, avistando a garça-vermelha ou a águia sapeira. As caminhadas são gratuitas, mas há bicicletas e veículos elétricos para alugar. Pode ser guiado por um biólogo da BioRia (Tel. 962774466).

Quinta da Pacheca: Varejada e broa de milho

Em Cambres, Lamego, a Quinta da Pacheca recuperou oliveiras e deu início à produção de azeite. Convida à varejada da azeitona. Broa de milho e azeitonas curadas dão as boas-vindas. Passeie pelo olival e faça a colheita. A prova de azeites serve de aperitivo para o almoço tradicional. Experimente o “Pacheca Azeite Virgem Extra Biológico”. Nota para a nova horta biológica com centenas de espécies, entre flores, frutícolas, ervas aromáticas e leguminosas, o primeiro passo para o “Pacheca Nature”, o compromisso com sustentabilidade e ambiente.

Este texto foi adaptado do Manual SER ao Ar Livre oferecido com a edição do Expresso de 14 de outubro 2022.