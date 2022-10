Fogo, memória e conforto: conheça o novo restaurante Vasco Coelho Santos no Douro

O fim de tarde anuncia-se ameno e a noite assim continua, com uma ligeira brisa a refrescar o calor noturno que marca o ritmo das vindimas, este ano, já quase a chegar ao fim quando Vasco Coelho Santos abre as portas da sua nova cozinha no Douro. Estamos a 22 de setembro, em plena Quinta do Seixo, emblemática propriedade da Sandeman, e a noite convida a desfrutar da ampla esplanada de onde se avista uma das mais belas paisagens do mundo, entre os vertiginosos socalcos e o rio correndo indiferente lá ao fundo.

Sempre que o tempo estiver de feição é ali, entre vinhas, que melhor se desfruta dos pratos desenhados para cumprir o ensejo de oferecer comida de conforto, de tacho, apelando às memórias do Douro de outros tempos, com um toque de irreverência característico do jovem chef.

São assim o Arroz de polvo cremoso e moira (€22) e o Robalo e migas (€48, para duas pessoas), e o Bacalhau à Zé do Pipo (€22), mas também, nas carnes, o Ensopado de cordeiro na lenha (€24), o Cachaço assado com arroz de forno (€19), a Vazia Mirandesa e batata (€37 para duas pessoas) e as Tripas à Euskalduna.

Ainda antes, comece por provar o Gaspacho (€8), a Cabeça de xara (€8), os Mexilhões na brasa (€12,5), Bimis, figos e citrinos (€11) ou Abóbora e queijo (€13). Para finalizar, seguem a mesma linha de uma ementa que quer respeitar o ciclo das estações e a sazonalidade a Pêra bêbeda e queijo d’Arrábida, (€8), a Tarte de marmelo (€7), o Leite-creme (€7), o Pudim Abade de Priscos (€9) e a Rabanada do Chef.

Acompanha o respasto uma seleção de referências vínicas Sogrape, com natural predominância de Douro DOC e Vinhos do Porto.

Tons e aromas da natureza

Já nos mais rigorosos outono e inverno durienses é a sala, com vista sobre a cozinha de fogo, equipada com grelha, forno e fogão movidos a lenha, o espaço ideal para sentir o aroma e o calor do lume, ouvir o crepitar e desfrutar com conforto desta cozinha sensorial. Tanto no interior, decorado em madeira e tons bordeaux numa alusão ao vinho, e pontuado por diversos elementos decorativos da história da Sandeman, como no exterior, onde domina o verde, em diálogo com a paisagem, a arquitetura e decoração são assinadas por Paulo Lobo. Entre a amplitude da esplanada e o aconchego da sala, o Seixo by Vasco Coelho Santos acolhe cerca de cem pessoas.

“Estou muito feliz com a criação desta parceria. Será um conceito gastronómico que me diz muito, diferente do que existe em outros espaços do grupo Euskalduna. Para além disso, o Douro tem vindo a crescer e fico muito entusiasmado com a oportunidade de criar mais um projeto para esta região”, refere Vasco Coelho Santos que deixa aos comandos desta nova cozinha uma equipa liderada por Teresa Cruz. “Vamos trabalhar muito o produto nacional e regional. Será comida de conforto e de memórias, sempre com a vertente sustentável e sazonal e ainda com o acréscimo de cozinha de fogo”, acrescenta.

“A abertura do restaurante com o Chef Vasco Coelho Santos é um projeto que nos enche de orgulho e vem reforçar a nossa aposta num segmento que se revela cada vez mais importante para a empresa e suas marcas”, assinala, por sua vez, a Sogrape no comunicado que dá conta da abertura oficial do espaço, a 23 de setembro.





O Seixo by Vasco Coelho Santos (Quinta do Seixo, Tabuaço. Tel. 937021206) que funciona de quarta a sábado ao almoço e jantar e aos domingos ao almoço, parte de um convite da Sogrape, proprietária da Quinta do Seixo, e resulta ainda da parceria com o Parque da Penha, com um dos seus sócios, Miguel Moreira, também envolvido na gestão do projeto de restauração com o Grupo Euskalduna, que inclui espaços como o Euskalduna Studio, o Sêmea by Euskalduna, a padaria Ogi e a Peixaria by Euskalduna, todos localizados no Porto.

