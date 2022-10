A música sobe ao castelo em Leiria, Cidade Criativa da Música

Na Cidade Criativa da Música da UNESCO, Leiria, os momentos musicais estão sempre a acontecer e o próximo fim de semana não é exceção, com o castelo da cidade a servir de cenário a um grande acontecimento cultural efetuado pelo projeto Ágora. Concertos, conversas sobre literatura e instalações artísticas podem ser assistidos durante estes dois dias, que conta também com uma programação infantil que inclui teatro e um concerto musical pelo grupo Mais Alto. O acesso ao evento é gratuito, pagando-se apenas o bilhete de entrada no castelo (€2,10).

O castelo de Leiria é palco privilegiado de acontecimentos culturais diversos de que é expoente máximo o Festival Gótico Extramuralhas, que acontece dentro e fora do castelo, mas que durante oito anos decorreu só dentro das muralhas, com a designação de festival Entremuralhas. Todos os anos este festival leva à cidade do Lis milhares de pessoas oriundas um pouco de todos os lugares do mundo, sendo um dos acontecimentos musicais que contribuiu para que a cidade passasse a integrar, em 2019, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO.

Mas a tradição musical da cidade vem de longe, desde o século XIII, quando o rei trovador D. Dinis ali compôs as suas Cantigas de Amigo. Do Teatro D. Maria Pia, desde os finais do século XIX, ao atual Orfeão de Leiria, pela cidade passaram os grandes concertos das principais salas europeias e os melhores intérpretes nacionais e internacionais, da música e do bailado. Em Leiria têm nascido e crescido músicos, bailarinos, escritores e artistas de várias áreas. Na cidade brotaram também projetos musicais inovadores e precursores emblemáticos, quer no âmbito da educação, da musicoterapia ou do impacto social.

O património musical de Leiria é valiosíssimo, com 11 filarmónicas, 13 grupos corais, três escolas de música com naturezas muito próprias, abrangendo estilos como a música erudita, o jazz e o rock. Existem ainda projetos de grande relevância artística como “o Ensemble de Sopros da AFCL composto por músicos de excelência que ilustram bem o papel formativo de excelência das filarmónicas e escolas da região” conforme afirma Daniel Bernardes, o diretor artístico da Cidade Criativa da Música de Leiria.



No rico universo musical da cidade, destacam-se também os Concertos para Bebés, o projeto Ópera na Prisão, que leva a música ao Estabelecimento Prisional de Leiria – Jovens, a Orquestra de Jazz de Leiria, e o Festival Música em Leiria, promovido pelo Orfeão de Leiria.

