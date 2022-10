Primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica abre dia 20 de outubro no Algarve

Com o lema “verão todo o ano”, o primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica abre portas no próximo dia 20 de outubro. No site do Aquashow Indoor já é possível adquirir os primeiros bilhetes com 10% de desconto, através do site oficial. Esta promoção é exclusiva e válida para compras até ao próximo domingo, dia 16.

Anunciado há cerca de um ano, o Aquashow Indoor localiza-se em Quarteira, associado ao parque e ao hotel já existentes. Dia 20 de outubro, abrem-se as portas com promessa de muita diversão para toda a família e piscinas acessíveis para pessoas com mobilidade condicionada. A empresa informa, em comunicado, que o novo parque tem jacuzzis, escorregas aquáticos infantis, piscina para bebés, jatos de água, cascatas, piscina de aventura (com uma parede de escalada, rede, argolas), piscina de ondas, piscina infantil com escorregas e canhões de água.

No Aquashow Indoor vai ser ainda possível usufruir de uma zona de Spa, exclusiva para maiores de 13 anos, com piscina de relaxamento com jacuzzis, jatos de água, camas de água com borbulhas, circuito de rio rápido, onde é possível nadar contra a corrente, passeio sensorial de contrastes, banho com balde, duche escocês, duche com óleos de essências, piscina de essências, sauna, banho turco, poço gelado e duas salas para massagens, entre outros equipamentos.

Na informação agora divulgada, entre os equipamentos do parque destaca-se um escorrega de grandes dimensões, que se desenvolve pela parte exterior e tem início na zona mais alta do edifício, uma torre de 26 metros de altura. Neste escorrega, batizado de “Tornado”, os visitantes entram numa boia, com capacidade até quatro pessoas e, ao longo da viagem, podem ouvir música e visualizar um efeito de luzes relacionados com o tema que escolheram no princípio. Já no final da experiência, os aventureiros entram num cone gigante de 16 metros de diâmetro, criando uma sensação de queda livre. Desta mesma torre, saem ainda outros quatro escorregas, dois dos quais de descida com tapetes, um com boias e outro de corpo.

Segundo o site do Aquashow Indoor (Volta do Parque, 1, Quarteira. Tel. 289315129), os bilhetes custam, para um dia inteiro, €65 (adultos), €55 (crianças entre 6 e 12 anos, e seniores, com mais de 65 anos) e €45 (crianças entre 3 e 5 anos). Existem entradas para períodos entre 1 e 4 horas, com preços a partir de €20 (adultos). Para assinalar a inauguração do Aquashow Indoor, até dia 16 de outubro, podem ser adquiridos bilhetes no site oficial com 10% de desconto.

Veja o vídeo de apresentação do Aquashow Indoor:

Não incluídos no bilhete para o Aquashow Indoor existem ainda um Playground, com trampolins, túneis, pontes, escorregas e paredes de escalada, e o “Desafio do Céu”, um circuito com obstáculos por cima das piscinas e escorregas do parque.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!