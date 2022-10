Há gafanhotos estaladiços e saborosos, cozinhados para todos os gostos, para provar na Madeira

Dia 22 de outubro o Funchal vai ser invadido por gafanhotos. Não é uma praga, mas sim um menu especial no Recharge Bar & Restaurant, do NEXT hotel, que pretende levar a este destino insular os melhores e mais tradicionais sabores da Tailândia, servidos habitualmente nos mercados de rua. O menu foi criado pelo chef executivo da Savoy Signature, Carlos Gonçalves, e promete despertar momentos divertidos, estaladiços e saborosos. O melhor é que é em regime de buffet, o que significa que os verdadeiros apreciadores vão poder comer todos os gafanhotos que conseguirem.

Da Tailândia ao Brasil, passando por restaurantes europeus de renome, o conceito “Bug Apetite” vai conquistando cada vez mais adeptos. Utilizar os nutritivos insetos na cozinha é uma tendência crescente, não só pela elevada proteína que oferecem, mas essencialmente por serem uma opção sustentável e amiga do ambiente. É agora tempo de cruzarem o oceano e chegarem à cozinha do NEXT, assumidamente o espaço mais disruptivo da ilha da Madeira.

Carlos Gonçalves, chef executivo da Savoy Signature, é o responsável pelo menu, que além do sabor, foi pensado para proporcionar momentos divertidos, estaladiços e saborosos. O jantar começa com “Tacos de gafanhotos crocantes”, servidos com salsa mexicana, abacate e manga. Segue-se na ementa uma “Poke bowl de gafanhotos, salada de papaia verde e amendoim”, que antecede o “Croquete de tenebrio”, com maionese de kimuchi e lima.

As “Espetadas de grilo com molho yakiniku, cebolo e furikake” serão servidas logo depois, antecedendo um “Míni hambúrguer de tenebrio BBQ”. Quem parou para pensar o que será um tenebrio, fique a saber que é a larva-da-farinha, um besouro de cor preta que constitui praga muito vulgar. Pode medir entre 1,25 cm a 1,8 cm de comprimento. Este bicho regressa na sobremesa, quando é servido o “Brownie de larva tenebrio e tenebrio caramelizado”, e também “Malassada com creme de mel de cana e tenebrio”, “Gafanhotos com chocolate negro e togarashi”.

O jantar buffet no Recharge Bar & Restaurant, do NEXT hotel (Rua Carvalho Araújo, 8, Funchal. Tel. 291213548) começa às 19h00 do dia 22 de outubro, e inclui cocktail de boas-vindas e bebidas durante a refeição. A experiência que apresenta a nova era da alimentação à Madeira está disponível para hóspedes e visitantes, por €45 por pessoa.

