Conheça os 10 hotéis portugueses nomeados para os Prémios de Excelência Condé Nast Johansens 2023

O hotel Kimpton Fitzroy London veste-se a preceito, na noite de 7 de novembro, para a cerimónia e jantar de gala da entrega dos prémios e celebração do 40.º aniversário, da Condé Nast Johansens. Na edição deste ano há 10 hotéis portugueses entre os nomeados, para os Prémios de Excelência da Europa e Zona do Mediterrâneo.

Na categoria “Best New or Recently Renovated Hotel”, surge o Solar do Castelo, A Lisbon Heritage Collection (R. das Cozinhas 2, Lisboa. Tel. 218806050), a única unidade hoteleira dentro das muralhas do Castelo de São Jorge, em Lisboa. Como “Best Small & Exclusive Property”, está a concurso o Verride Palácio de Santa Catarina (Rua de Santa Catarina, 1, Lisboa. Tel. 211573055), também em Lisboa, e como candidato a “Best Dining Experience” surge o Hotel Albatroz, (Rua Frederico Arouca, 100, Cascais. Tel. 214847380).

Na edição de celebração de quatro décadas da Condé Nast Johansens, o nomeado para “Best Waterside Hotel” é o Domes Lake Algarve, (Praia da Falésia, Vilamoura. Tel. 289320700) e como “Best Countryside Hotel” o açoriano “Terra Nostra Garden Hotel” (Rua Padre José Jacinto Botelho, 5, Furnas, São Miguel. Tel. 296549090). Já na categoria “Best Breakfast”, vai a votos o Santiago de Alfama - Boutique Hotel, (Rua de Santiago, 10, Lisboa. Tel. 213941616) e a Quinta Jardins do Lago (Rua Dr. João Lemos Gomes, 29, Funchal. Tel. 291750100), na ilha da Madeira.

catia barbosa

Terminam a lista de nomeações para os prémios da Condé Nast Johansens, o Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, (Avenida Sobral-Castelo, 76, Vila Verde. Tel. 253929160) na categoria “Best for Weddings, Parties & Celebrations”, o Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness, (Rua Particular, Estoril. Tel. 214648143), a concurso como “Best for Meetings and Conferences”, e ainda o hotel The Lodge (Rua de Serpa Pinto, 60, Vila Nova de Gaia. Tel. 220157540). As votações para os Prémios de Excelência Condé Nast Johansens 2023, decorrem AQUI.

A Condé Nast Johansens, pertence à editora das revistas Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity Fair, e é o primeiro guia de referência para viajantes independentes. A sua qualificada equipa de Local Experts tem 40 anos de experiência inspecionando e recomendando hotéis de todo o mundo. A sustentabilidade é chave para a Condé Nast Johansens, razão pela qual as edições de 2022 são 100% recicláveis.

