Da sapateira à petinga, em Matosinhos há petiscos e vinho por €3

São mais de 50, os espaços aderentes a esta que é a 11ª edição de um das mais saborosas corridas. Entre restaurantes, tabernas e esplanadas, o convite é para partir em busca dos seus petiscos favoritos num dos 54 espaços aderentes que, até 23 de outubro, servem uma mão-cheia de petiscos elaborados com produtos do mar, peixe e marisco, ou vegetarianos, acompanhados de um copo de vinho, por apenas €3.

Sopa de peixe, servida no Mercado Food & Drinks, no In’Tze Restaurante Petisqueira e n’O Diogo; Petingas, na Essência das Tapas, pataniscas, proposta do restaurante Avô Arnaldo, da Casa Açoreana, do Frente a Frente, do Manjar de Leça, do Restaurante Galispo e do Restaurante Ribatejo e na Taxca Leça, salada de polvo, um petisco do Tentação da Praia, e recheio de sapateira, na Mariazinha Marisqueira, destacam-se nos pitéus mais tradicionais, mas há também espaço para as ostras, o sushi do Taste House Sushi Leça e do Armazém do Sushi de Lavra, ou o aranchini do Bonifácio Ristorante entre outras abordagens internacionais.

Alguns dos 54 espaços aderentes, onde se contam ainda pratos como vieira na concha, a tortilha de atum, camarão em ninho de batata ou moqueca de peixe, servem também petiscos de proteína vegetal, como o Wrap vegetariano do Ondas sobre o Mar ou Tofish na broa do GAO Restaurante.

Pode consultar os petiscos desta 11ª edição do Rally Fish e os respetivos espaços onde são servidos no site da Câmara Municipal de Matosinhos, no Facebook, ou no site do World’s Best Fish.

A “competição” pelo melhor petisco também passa pelas redes sociais. Os comensais são incentivados a partilhar imagens e opiniões sobre os petiscos desta 11ª edição do Rally Fish, usando os hashtags #rallyfish, #matosinhoswbf, #matosinhos e também convidados a votar no pitéu favorito, através do site World’s Best Fish.

A decorrer em 54 estabelecimentos de todo o concelho até dia 23 de outubro, o Rally Fish é uma organização da Câmara Municipal de Matosinhos.