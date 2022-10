Paisagem e gastronomia, um roteiro de outono na serra da Estrela

Terra de pastos e tradições, a região da serra da Estrela dedica-se à pastorícia desde o princípio dos tempos. Aqui, a ovelha bordaleira, raça nacional de melhor aptidão leiteira, fornece a matéria prima para o famoso Queijo Serra da Estrela DOP, que recentemente, ganhou um espaço de exposição mesmo ao lado da Torre. A Loja Oficial DOP que abriu em junho presta homenagem aos pastores da região, tal como o projeto Queijeiras, promovido pela rede de Aldeias de Montanha. No restaurante Açafrão, instalado no Pena D'Água Boutique Hotel & Villas, no Covilhã, o queijo é estrela na ementa, a par de outros produtos locais. Já no restaurante do Abrigo da Montanha, no Sabugueiro, é o Borrego DOP Serra da Estrela que merece destaque.

Nesta viagem pela serra da Estrela, com passagem obrigatória pelo Covão d'Ametade, conheça ainda as renovadas Casas da Lapa Nature & Spa Hotel no concelho de Seia.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia este sábado, dia 8 de outubro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Com o apoio à produção do Turismo Centro de Portugal, este é o primeiro episódio da vigésima nona temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!