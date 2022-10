Com entrada livre, festival Cerveja da Ladra estreia-se em Lisboa

Naquele que é um dos mais emblemáticos e conhecidos mercados de Lisboa, estreia-se nos dias 7, 8 e 9 de outubro, o Festival Cerveja da Ladra, que vai buscar nome ao tradicional mercado de rua que ali se realiza. Exclusivamente com cervejas artesanais produzidas em Portugal, o festival vai um pouco mais além e também apresenta ainda sidraria e uma kombucha, igualmente de produção nacional.

O Festival Cerveja da Ladra apresenta, no coração de Lisboa, nove cervejeiras artesanais: a Aldeana, a Dois Corvos, a Letra, a Lince, a Musa, a Nortada, a Praxis, a Rafeira e a Rima. Vão dividir o espaço com a Sidra Sidrada e a alternativa não alcoólica da Rooted Kombucha. No total, estão disponíveis para prova 50 estilos de cervejas diferentes, na companhia de três food trucks que vão proporcionar diversidade gastronómica. A Los Mexicanos serve tacos, nachos e burritos, a SamaSama apresenta crepes vegans doces e salgados e a Serrano Presuntos, como o nome indica, apresenta sandes e tábuas de presunto, queijo e enchidos.

Para embalar os três dias da primeira edição da Cerveja da Ladra, conte com a curadoria sonora do coletivo Altamont, em formato DJ Set, pelas mãos e pelas escolhas de Ricardo Romano. A entrada é livre, obrigando apenas a comprar, por €3, um Ecocopo oficial de 50 cl, válido para os três dias de evento.

Saiba AQUI mais informações sobre a primeira edição da Cerveja da Ladra, que das 17h00 às 00h00, no dia 7 de outubro, sexta-feira, das 11h00 às 00h00, no sábado, e das 13h às 22h00, no domingo.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!