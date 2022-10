Neste alojamento rural pet friendly parte da tarifa é doada a associação de animais em risco

A Casa das Palmeiras é um alojamento pet friendly, localizado em Mangualde, sendo também quinta pedagógica, oferece quatro casas devidamente equipadas, com tipologias T1, todas com espaço exterior para descanso ou brincadeiras com os animais. Na Casa do Mocho, na Casa dos Aromas, na Casa do Carvalho ou na Casa do Celeiro (a partir de €140) conte ainda com contemplativos decks, ou com acolhedoras varandas para aproveitar a paisagem.

Experienciar a vida do campo é o objetivo do espaço, quer seja através do contacto com os animais ou das tradições da aldeia, quer seja por simples rituais como ir buscar o pão fresco que o padeiro deixou nos saquinhos de pano tradicionais ou ajudar a tratar dos animais. Patos, cabras, galinhas, perus, porquinhos-da-índia, coelhos e até uma porca são alguns dos habitantes da quinta, que enchem de alegria sobretudo os mais novos.

A vertente altruísta também faz parte da filosofia deste espaço. A Casa das Palmeiras, sendo alojamento amigo dos animais, ajuda associações da região, como a SOS Animais de Nelas. Ao arrendar as casas, se levar animais, tem de adquirir o Kit Pet Friendly (€15) do qual 10% do valor reverte para a organização sem fins lucrativos, cuja missão é ajudar animais em situação de risco neste concelho da região Centro. O Kit Pet Friendly é composto por uma cama com manta, recipientes para a água, ração e inclui ainda um snack de boas-vindas. O donativo acumulado é sempre entregue perto do Natal e visa estimular o sentido de entreajuda entre hóspedes e a comunidade local.

Um dos momentos preferidos é o final do dia, hora a que os animais são alimentados, com a ajuda de todos. É também agora que podem ser colhidos os ovos que as galinhas deixaram para o jantar. Todos os espaços da quinta pedagógica levam também as crianças a perceber a importância da inclusão, com alguns dos espaços identificados com recurso à língua gestual portuguesa e ao braille.

Outras das atividades com sucesso garantido são os banhos e brincadeiras na piscina biológica, que ao final do dia se enche com uma verdadeira sinfonia de rãs. O Parque das Cores, onde as crianças cozinham na “Cozinha de Lama”, e a Horta da Ritinha, onde se aprende que maçãs com minhocas, não é mau, mas sim um bom sinal, são outras atividades disponíveis.





À disposição das famílias há ainda cestos de piquenique, com produtos locais e da região, e uma mantinha tradicional para estender no chão. No final do lanche o cesto é oferecido, como forma de promover a sustentabilidade económica, social e ambiental. Promove-se o artesanato local e combate-se o desperdício alimentar, já que as sobras podem ser levadas no cesto, para casa.



vitor lopes

A quinta pedagógica da Casa das Palmeiras (Avenida da Liberdade, 33, Gandufe, Mangualde. Tel. 967841781) recebe visitas de não hóspedes todos os dias, das 9h00 às 18h00. Hoje, terça-feira, 4 de outubro, Dia Mundial do Animal, pode ser uma boa desculpa para visitar ou ficar alojado na companhia do companheiro de quatro patas.

vitor lopes

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!