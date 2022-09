À descoberta de Idanha-a-Nova, Cidade Criativa da Música

Símbolo maior da tradição e riqueza musical do concelho, o adufe foi o estandarte da candidatura de Idanha-a-Nova a Cidade Criativa da Música da UNESCO, distinção conquistada em 2015 e revalidada cinco anos depois. As Adufeiras de Monsanto e as do Rancho Etnográfico de Idanha-a-Nova têm granjeado notoriedade internacional. Hoje, existem mais de meia centena de tocadoras de adufe, com idades entre oito e oitenta anos.

Ao som dos adufes descobre-se uma região rica em história e património, edificado e natural, e onde a herança gastronómica e as novas produções abrem os horizontes. Na última década, o concelho passou a dispor da maior área contínua de produção de mirtilo em ambiente biológico na Península Ibérica. Saiba mais sobre este superalimento com a ajuda do chef Mário Rui Ramos, da Geocakes, e de Nelson Antunes, da BerrySmart. Nesta viagem conheça a nova vida do restaurante Helana, agora com nova liderança, que aposta no uso de produtos locais e sazonais.

Neste território, que integra o Geopark Naturtejo, a Reserva da Biosfera do Tejo Internacional e é também Bio-Região, a primeira em Portugal, siga a rota de descoberta pelas Aldeias Históricas de Monsanto e Idanha-a-Velha, por Penha Garcia e uma última paragem junto às Termas de Monfortinho para conhecer o Fonte Santa Hotel.

paulo chaves / aldeias históricas de portugal

