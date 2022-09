Hotel vocacionado para a perda de peso inaugurado no Algarve

Instalado numa propriedade com mais de 42.000 m2, Eva Orsmond é o rosto do Solar Alvura Health Hotel, localizado em Moncarapacho, no concelho algarvio de Olhão. Médica, nascida na Finlândia, é proprietária de duas clínicas vocacionadas para a perda de peso na Irlanda, uma em Dublin e outra em Galway, também especializadas em tratamentos para a reversão da diabetes tipo2. Notabilizou-se pela participação, como consultora, na edição irlandesa do programa Operation Transformation, semelhante ao programa “Peso Pesado” que em Portugal foi transmitido pela SIC. A inauguração do Solar Alvura Health Hotel foi também assunto para a gravação de um documentário, chamado “Dr. Eva’s Great Escape”, que retrata as dificuldades de concretização deste projeto, um sonho que demorou cinco anos a materializar-se.

Inaugurado em junho, o Solar Alvura Health Hotel aposta na combinação de férias e saúde, com o foco na perda de peso e na qualidade de vida. A experiência personalizada começa no momento da chegada, quando os hóspedes são avaliados diretamente pela médica finlandesa responsável pelo projeto, Eva Orsmond, e, ao longo da estada, têm à disposição uma programação que inclui aulas de yoga e de fitness, massagens, tratamentos de spa, workshops de cozinha saudável e introdução a atividades de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, como sessões de meditação e de prática dos “cinco ritos tibetanos”. Como complemento oferece ainda passeios guiados pelas ilhas da ria Formosa e trilhos da região,

Além de proporcionar bem-estar, o objetivo do projeto é oferecer ferramentas de reeducação alimentar e de equilíbrio físico, mental e emocional para que os hóspedes as possam aplicar posteriormente nas rotinas diárias. Para conseguir uma vida mais saudável e perder peso, no Solar Alvura Health Hotel sugere o programa “Ketogenic Fast Weight Loss Programe”, através do qual se podem perder, em média, entre 2,5 kg 5 kg quilos, em apenas sere dias, através da meditação, yoga, aulas de culinária, excursões guiadas, caminhadas de lazer, sessões de treino em grupo e workshops. Já o “Slow Food Weight Loss Programe” proporciona a perda de, entre 0,5 kg e 3 kg, em apenas sete dias, num programa de exercícios personalizados e um itinerário de atividades para alcançar os objetivos pretendidos. O período mínimo para os programas disponíveis é de três dias, ainda que a maioria esteja desenvolvida para sete dias de tratamentos.

“Cada programa foi elaborado para a obtenção de resultados efetivos, mas sem restrições radicais”, explica a médica. O menu contempla pequeno-almoço, almoço, jantar, três snacks, chás e shots detox. Existem ainda opções para celíacos, com adaptações gluten free, assim como sugestões para vegetarianos e veganos. “Todo o menu é voltado para uma alimentação saudável e apetecível, porque tão importante quanto a perda de peso é ter uma comida saborosa”, explica Edgar Pereira, chef executivo do restaurante do hotel.

Outra particularidade do Solar Alvura Health Hotel é a ausência de bebidas alcoólicas. “Teremos momentos de descontração, com degustação de uma variedade de mocktails, mas todos sem álcool”, explica Eva Orsmond. Nos momentos fora do hotel, os hóspedes podem desfrutar de outro tipo de bebida, mas, segundo a médica, “a ideia é vivenciar alguns dias de diversão e relaxe sem álcool". Com um ambiente exclusivo, o Solar Alvura Health Hotel tem apenas 21 quartos, todos decorados de forma única e requintada. O espaço disponibiliza spa, com salas de massagem e salão de beleza, hammam, piscina exterior, piscina marroquina, ginásio, tenda de yoga, rooftop, varanda com vista para um imenso laranjal e muitas áreas verdes. Os valores variam de acordo com os programas, sendo que o plano de três dias, ronda €825 por pessoa, em quarto duplo.

O Solar Alvura Health Hotel (Pés do Cerro, EM 223, Moncarapacho. Tel. 925009405) é o resultado de um investimento de cerca de 5 milhões de euros.

