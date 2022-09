O júri decidiu: Já é conhecido o melhor pastel de nata de Lisboa

É um dos pontos altos de cada edição do Congresso dos Cozinheiros e os resultados foram anunciados esta tarde, em Oeiras. O Melhor Pastel de Nata de 2022 é produzido e comercializado pela Casa do Padeiro, localizada na Pontinha. Depois de três anos entre os 12 finalistas do concurso O Melhor Pastel de Nata esta pastelaria liderada por Bruno Francisco conseguiu conquistar o tão desejado título. E o segredo? Bruno Francisco aponta para “a dedicação e o amor” ao trabalho que desenvolve há já uma década, e claro, para a massa e o recheio do pastel de nata, que o próprio desenvolveu.

Em 2022, a Pastelaria Aloma, em Lisboa, obteve o segundo lugar e a Pastelaria Patyanne, em Castanheira do Ribatejo, a terceira posição. Na corrida ao título de O Melhor Pastel de Nata de 2022, concurso que apenas abrange a região da Grande Lisboa, estavam ainda a Padaria da Né, na Damaia (vencedor em 2021); a Casa do Preto, em Sintra; o Choupanna Café, em Lisboa; a Pastelaria Estrela Dourada, em Lisboa; a Pastelaria Fidalgo's, na Moita; a Pastelaria Fim de Século, em Lisboa; a Pastelaria Pão de Mel, no Forte da Casa; a Pastelaria Viriato, em Odivelas; e a Santa Coina Confeitaria, na Coina.

Fundado em 2009 pelo jornalista Vicente Themudo de Castro e desde muito cedo apoiado pelo gastrónomo Virgílio Gomes, o concurso rapidamente se tornou numa reconhecida distinção do mais famoso doce de Portugal.

De acordo com o regulamento, os estabelecimentos participantes no concurso devem ter fabrico próprio e ter local de venda na Área Metropolitana de Lisboa, constituída por 18 municípios divididos pelas duas margens do rio Tejo.