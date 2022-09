Gastronomia, vinhos, mar e rio para descobrir em Portimão

Da Fortaleza de Santa Catarina, com Ferragudo na outra margem, desfrute da vista para o rio, para a zona ribeirinha da cidade e para a famosa praia da Rocha. Portimão, um dos principais destinos de sol e praia do Algarve, encanta logo à chegada pelo desenho da paisagem criada pelo desaguar do rio Arade. Os areais dourados estendem-se até à ria de Alvor, berço de ostras, de várias espécies de peixes, mas também de um dos novos produtos estrela da região: a salicórnia. Depois de uma visita à Salivitae, uma empresa focada na produção biológica de salicórnia, perceba as características e versatilidade na cozinha. Esta planta halófita tem ganho cada vez mais adeptos, como o chef Emídio Freire do restaurante Faina, instalado no Museu de Portimão. Nesta viagem conheça ainda vinhos inspirados pela passagem dos Fenícios pelo Algarve produzidos pela adega Arvad e o Longevity Health & Wellness Hotel, uma unidade hoteleira totalmente vocacionada para saúde e o bem-estar.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia este sábado, dia 24 de setembro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Este é o décimo segundo episódio da vigésima oitava temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

