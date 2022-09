Menus especiais desfilam em Roteiro Gastronómico na mais luxuosa avenida de Lisboa

Dar a conhecer o melhor da gastronomia portuguesa e internacional que se faz na Avenida da Liberdade é o mote para o primeiro Roteiro Gastronómico da Avenida da Liberdade, organizado pela Associação Avenida, que integra restaurantes com conceitos bem diferentes, alguns dos quais integrados em hotéis de excelência, que contribuem para alargar a oferta que existe no Luxury District de Lisboa.

Esta foi a forma de dar a conhecer, alguns espaços da Avenida da Liberdade, e de elevar a outro nível o prazer de comer. Há propostas gourmet, provas de vinhos e menus especiais, preparados para a semana que decorre de 19 a 26 de setembro, às quais não falta o Big Bottle Day no JNcQUOI Avenida. No “menu” do Roteiro encontram-se sugestões distintas em ambientes muito diferentes, com a qualidade e assinatura de vários chefs, para saborear a qualquer hora do dia e da noite.

afonso castella

No Guilty Avenida (tel. 211913590) as melhores pizzas, hambúrgueres gourmet, e os melhores cocktails, dividem o protagonismo com outros pratos emblemáticos da marca, como é o caso dos nachos e carpaccios para entrada e das massas indulgentes cujos nomes sugestivos dão asas à imaginação. Uma mão-cheia de Guilty Pleasures para partilhar com amigos e família, num ambiente festivo, em especial nas noites animadas por Djs, às quintas, sextas e sábados à noite.

miglsd

O JNcQUOI Ásia (tel. 210513000), está pronto para receber, no ambiente sofisticado que o caracteriza, os amantes de gastronomia oriental com o seu “Express Lunch” (€37), um menu composto por um prato principal (Chirashi, Chow mein de legumes, Salmão teriaky com sunomono de pepino e arroz jasmim, Tonkatsu com salada de couve e sésamo e arroz jasmim, Seleção de dim sums do Chef). Adiciona uma bebida (refrigerante, cerveja ou copo de vinho) e pode ser provado aos dias de semana. Um roteiro de luxo não poderia deixar de ter uma prova de vinho de excelência. É essa a proposta do JNcQUOI Avenida (tel. 219369900), que organiza na sexta-feira o Big Bottle Day. Uma oportunidade única para provar a copo um vinho de castas criteriosamente selecionadas. Para o Roteiro Gastronómico da Avenida, vão abrir uma garrafa de Vinha Pan (€14), sexta-feira, dia 23.

miglsd

Seja no final da tarde, à hora de saída do escritório, ou antes, de uma ida ao teatro ou cinema, para saborear uma tábua de queijos e enchidos, é a sugestão da Delta The Coffee House Experience (tel. 213 427 351). Pode ainda optar por uma das focaccias feitas a gosto e experimentar a bebida do mês, um delicioso Oport Coffe, com café moído na hora. A fusão de sabores portugueses e espanhóis é a proposta do Restaurante Azul e Branco, do H10 Duque de Loulé Hotel (tel. 213182000), podendo terminar com um café no Limão Rooftop Bar, a deliciar-se com uma magnífica vista sobre Lisboa.

roger mendez

Já reconhecido pelos seus brunchs e comida do mundo, o Oui Mais Non (tel. 213571389), no Tivoli Fórum, brinda com uma mimosa, a bebida que integra o “Menu Avenida” (€17,50) preparado para esta semana especial com “Carpaccio de Polvo” como entrada, “Rosbife com salada russa” ou “Bacalhau BT sobre Brás de batata e cebola” ou “Salada OMN” e ainda o “Mini Baby Dutch” como sobremesa.

O Restaurante Condes de Ericeira, do luxuoso hotel The One Palácio da Anunciada (tel. 210412300), com a sua carta de influência mediterrânica, decoração com frescos pintados à mão e acesso direto aos jardins, tem um menu “À La Carte” e o Valverde Hotel (tel. 210940300), no restaurante Sítio Valverde, destaca as duas versões do menu executivo com produtos da época de excelente qualidade, para experimentar de segunda a sexta.

A programação do Roteiro Gastronómico da Avenida da Liberdade pode ser consultada AQUI.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!