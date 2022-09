Junto à icónica torre dos Clérigos, nova cervejaria aposta em petiscos portugueses para todas as horas

Fica a escassos 160 metros da Torre dos Clérigos, um dos símbolos da cidade do Porto, a nova Clérigos Cervejaria que renasce com o espaço repensado para contar com uma ampla sala interior e uma esplanada. A oferta da carta da Clérigos Cervejaria também é totalmente nova, sem deixar de promover o melhor dos sabores portugueses. Um dos ícones gastronómicos da cidade do Porto é também uma das estrelas do menu. Aqui, a “Francesinha” (€12,90) é feita com molho de Vinho do Porto, ou não fosse esta uma casa do grupo The Fladgate Partnership, que reúne as históricas Taylor’s, Croft e Fonseca e ainda o WOW, o quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia.

Na nova Clérigos Cervejaria, o destaque transitou para as cervejas nacionais (a partir dos €2) e internacionais (a partir dos €6), tornando esta bebida a companhia perfeita não só para a francesinha, como para as restantes especialidades da carta. As apetitosas “Tábuas de queijo” (€12), “Presunto” (€14))ou “Queijo e enchidos” (€13), bem como os estaladiços “Rissóis de leitão” (€5,60), “Chamuças” (€5) e “Alheira” (€7) convidam à partilha numa mesa entre amigos ou família. Já o típico “Prego no pão” (€14) ou as “Saladas grega” (€7) e César de frango” (€9) chamam para almoços mais rápidos ou até mesmo tardios.

“Costelinha de vitela a baixa temperatura” (€19), “Posta de vitelão” (€19), “Entrecôte” (€28), “Lombo de novilho” (€28) e “Porco bísaro barbecue” (€22) são as opções de carne, enquanto o “Bacalhau confitado com migas de broa de milho e grelos”(€18) e ainda o “Salmão com molho barbecue e gengibre” (€17) perfazem as opções de peixe. Quem preferir vegetariano e não se aventurar na “Francesinha com tofu e vegetais” (€12,50) pode ainda contar com um “Risotto de cogumelos Paris e shitake” (€14). A “Francesinha” (€12,90)é outra das especialidades do espaço, a não perder em qualquer visita.

“Queremos ser a primeira opção quando se pensa num restaurante confortável e descomplicado, próximo do centro histórico e também da vida noturna da cidade. A nossa carta reúne pratos apetecíveis da gastronomia portuguesa e portuense, em específico, e a seleção de cervejas é o acompanhamento perfeito para os momentos de convívio e descontração que queremos proporcionar. Além disso, a cozinha aberta para a sala pressupõe uma ligação de proximidade com os clientes: da cozinha, a fumegar para a mesa!", sublinha Rachel Henriques, responsável pela gestão da cervejaria.

No espaço, está também disponível um balcão de grab&go para quem prefira levar algumas das propostas do menu para acompanhar a visita à cidade. A oferta da Clérigos Cervejaria estende-se ainda a sugestões de provas mais completas, com quatro copos de cervejas diferentes (10 cl) da seleção 1927 (€7).

Estas propostas do menu da Clérigos Cervejaria (Rua das Carmelitas, Passeio dos Clérigos, 151, Loja A1, Porto. Tel. 932 091 603) estão disponíveis durante todo o horário do restaurante (das 12h00 às 23h00 e até às 24h00 à sexta e sábado). Já nos horários de almoço (12h00 às 15h) e jantar (a partir das 19h00), as opções são reforçadas com pratos mais elaborados e igualmente saborosos, prontos a conquistar os paladares de portuenses e turistas.

