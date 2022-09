Ioga, pilates, meditação e massagens gratuitas: por todo o país este fim de semana é dedicado ao bem-estar

Milhares de profissionais de bem-estar, desporto, turismo e hotelaria abrem as portas ao público a nível mundial em 139 países, entre os quais se inclui Portugal. Guimarães, Braga, Lamego, Covilhã, Óbidos, Lisboa, Porto, Vilamoura e Tavira são apenas algumas das 51 localidades onde é possível cuidar de corpo e mente de forma gratuita ou com preços e ofertas especiais.

Em 2021, quando participou pela primeira vez no World Wellness Weekend, Portugal ficou entre os 20 melhores países do mundo, ao receber três prémios de Melhor Marca de Spa Ativo na Europa com Vila Galé Hotels e Excelente Embaixador e Coordenador.

A maioria dos participantes do ano passado voltam a juntar-se. Os Hotéis Vila Galé, o membro mais ativo, tem 27 hotéis participantes que oferecem experiências nos respetivos spas Satsanga. Na Ericeira, por exemplo, usufrua de uma massagem relaxante enquanto admira a panorâmica sobre o mar ou participe numa aula de ioga no jardim. Em Sintra fazem-se alongamentos com vista para a Serra. A mesma cadeia hoteleira propõe continuar o seu “World Wellness Weekend” em Évora, onde “os pés são reis”, com um tratamento que envolve esfoliação, máscara e massagem. Ainda no Alentejo, no Spa Collection Alter Real, relaxe com uma sessão de Watsu, uma técnica baseada nos alongamentos para desbloquear os canais energéticos, com a ajuda da água quente e da flutuação para diminuir as tensões emocionais e físicas. Experimente aeróbica dentro de água, uma forma lúdica de conseguir o bem-estar através de música e da socialização sempre em harmonia com a água. Em Beja inscreva-se no workshop de automassagem do spa do Clube de Campo e saiba quais os pontos essenciais de pressão para aliviar o stress e as dores. Já em Tavira, a proposta recai num workshop na zona da piscina, de “xpress strecthing”. Alivia a tensão nas costas de forma segura e efetiva em apenas cinco minutos. Em Vilamoura, no Satsanga Ampulius, as crianças são o foco com a Meditação para Crianças no jardim, um momento zen com os menores para um final de dia mais calmo depois de muita brincadeira.

tiago de paula carvalho

Mas existem outros parceiros em várias zonas do país com propostas de programas para este World Wellness Weekend. No spa termal da estância das Taipas Guimarães há aulas de SwáSthya ioga e sessões de meditação, com a professora Sandra Direito pelas 19h00. Conheça as técnicas de respiração, limpeza interna (contração abdominal), flexibilidade, força, concentração, descontração e meditação. Junto ao Douro, em Mirandela, o estúdio de ioga Margarida Pires, deixa a sugestão: “(Re)Conecta-te”, um retiro urbano de um dia. Ainda no Douro, outro programa completamente diferente e original, o Six Senses Douro Valley propõe “Awakening Ioga”, uma prática para acordar o corpo através da respiração e movimentos coordenados. Tirando partido da envolvente, participe na “Caminhada pela Floresta” do século XIX, ao redor do hotel, observando vinhas e quintas do Douro, fauna e flora. Porque o bem-estar também acontece quando revivemos memórias boas ou fazemos algo fora da caixa, completamente surpreendente é a sugestão de “Subida às Árvores”, em memória de uma infância, para despertar a criança em si sob supervisão de especialistas nestas aventuras. Faça ainda a sessão de “Meditação Orientada” e viaje por sensações, emoções e reações.

tiago de paula carvalho

No Porto, o destaque vai para as numerosas propostas do Vinotherapie Caudalie Spa The Yeatman, com sessões de Ai Chi (tai chi aquático), ioga tradicional e “dynamic ioga soul”, esta última destinada a comunicar melhor com o seu corpo. Ouça um Concerto Taças Tibetanas e marque uma Consulta de Beleza com scanner de última geração. Referência ainda para os “Dias com energia” nos Jardins do Palácio de Cristal, onde acontecem aulas de pilates, ioga e tai chi. Já na capital, o Mandalay Spa Liberdade Lisboa sugere alguns tratamentos ayurvédicos e, em Almada, o Mercure Lisboa prepara um pack de bem-estar.

Na Covilhã, o Puralã - Wool Valley Hotel & SPA aposta nas aulas animadas como a Zumba e a Hidroginástica, mas também no Pilates. Já no Algarve, prolongue a sensação de férias em Vale do Lobo e tente uma conexão consigo próprio com yoga ao ar livre ou aventure-se numa sessão de Vinyasa Flow Ioga, com desafios para aquecer o corpo, deixando a energia fluir para depois passar aos alongamentos e terminar completamente relaxado.

Fundado em 2017, por Jean-Guy de Gabriac, consultor premiado e formador na área do bem-estar, hospitalidade e spas, sendo muitas vezes apelidado de “estrela dos spas”, “The World Wellness Weekend” baseia-se em cinco pilares, “Sono e Criatividade”, “Nutrição e Imunidade”, “Vitalidade e Movimento”, “Serenidade e Mindfulness”, “Propósito e Solidariedade”. O mapa para marcação de experiências pode ser precisamente consultado tanto por locais como por tipo de atividade. Entre em Homepage - World Wellness Weekend (world-wellness-weekend.org) e saiba quais são os parceiros do evento em Portugal, os contactos, o tipo de experiências que propõem e dê nota do seu interesse para perceber a disponibilidade de cada local. Portugal tem spas multipremiados, terapeutas com perspetivas holísticas e lugares fantásticos para caminhadas e sessões de ioga, meditação ou pilates. “The World Wellness Weekend” acontece apenas hoje, 16, no sábado, 17, e domingo, 18 de setembro, mas pode ser o ponto de partida para ter uma vida mais ativa, saudável e a oportunidade de aprender técnicas de relaxamento que podem tornar o dia-a-dia mais fácil de enfrentar.

