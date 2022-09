Descobrir os tesouros gastronómicos do Baixo Guadiana

A serra, o rio e o mar conduzem uma viagem pela região algarvia do Baixo Guadiana, que integra os concelhos de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António. Muito procurada pela praia, esta é uma região rica produtos únicos e identitários, da flor de sal ao mel, dos citrinos ao figo e da amêndoa à alfarroba. Em Vila Nova de Cacela, o agroturismo Casa de Cacela é um dos produtores de alfarroba da região. Substituto natural do chocolate, ganhou fama através do uso na doçaria algarvia, como a famosa torta de alfarroba e, mais recentemente, como estrela do verão, graças às bolas de Berlim de alfarroba.

As qualidades deste fruto também conquistaram a alta cozinha destacando-se Rui Silvestre, curador do projeto gastronómico À Mesa do Baixo Guadiana e chef do Vistas, instalado no resort Monte Rei. O restaurante Vistas Rui Silvestre foi premiado com um Garfo de Ouro e ostenta uma Estrela Michelin.

