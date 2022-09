Entre a lagoa e o mar, em Melides, este novo restaurante inspira-se na cozinha belga e só serve carne

Encantado por Portugal e pelo seu clima, o belga Frédéric Beaugiet mudou-se com a família para Melides no início do ano, para acompanhar de perto os negócios que tem na região. Apesar de um restaurante não estar nos seus planos iniciais, as saudades da “comida de casa” levaram a que abrisse o Blue Melides onde, na cozinha, dá azo à sua imaginação e recupera os sabores do seu país.

Contudo, apesar de ser uma vila junto ao mar, peixe é produto que não entra na casa, apresentando-se como alternativa aos restaurantes com produtos do mar, que na sua maioria povoam a localidade. Mas não são só os pratos que vão buscar inspiração à Bélgica: “O Blue Melides oferece uma viagem de sabores de diferentes países e honra os produtos locais e o nosso país de origem”, sublinha o proprietário. “Temos o maior cuidado em oferecer produtos biológicos de excelente qualidade e uma carne saborosa e amadurecida durante 60 dias”, continua Fréderic Beaugiet.

Assim, diretamente da grelha, pode esperar propostas como “Lombo de carne maturada durante 60 dias Rubia Gallega” (€115/3-4Pax), “Costelas de porco preto ibérico com molho de churrasco caseiro” (€19), “Filete puro: 250 gr de carne de vaca ibérica” (€25), “TomaHawk” (€75/3-4Pax) e “Peito de pato orgânico” (€28), entre outras opções.

Ainda antes, pode escolher entre as várias opções de entradas, muitas das quais bebem inspiração na gastronomia belga. “Salada Mesclun com Roquefort certificado AOC, nozes, maçãs, vinagrete e mel” (€8), “Espetadas Kaai Saté: 2 espetadas de peito de frango com molho de amendoim” (€8), “Prato da Cécina: Fatias finas de bife da vaca ibérica” (€12) e “Pato biológico meio cozido sem alimentação forçada com Porto e pão de gengibre” (€19) são algumas das possibilidades, sem passar ao lado da “Sopa quente ‘butternut’ orgânica da Rita com natas” (€6).

Ainda nos principais evidenciam-se a “Massa caseira com pesto e queijo Parmesão” (€9,50), “Massa com queijo Roquefort e cecina” (€14), “Espetadas Kaai Saté: 5 espetadas de peito de frango com molho de amendoim” (€16) e “Confit de perna de pato orgânica com confirmação de figo” (€17) . Finalmente, para terminar, mais homenagens à Bélgica com “Mousse de chocolate belga caseiro” (€7) e “Tiramisu Belga” (€7), entre outras opções.

O Blue Melides (Estrada da Praia de Melides, 1, Melides. Tel. 913603366) funciona de quinta a segunda-feira das 12h00 às 15h30 e das 19h30 às 23h00.

