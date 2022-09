Descobrir o Caminho Marítimo de Santiago no litoral Centro de Portugal

Em mais de 800 km de costa atlântica portuguesa, quase 260 encontram-se na região Centro. Esta ligação ao mar colocou Peniche, São Martinho do Porto, Nazaré, Figueira da Foz, Ílhavo e Aveiro na rota do “Caminho Marítimo de Santiago em Portugal”, um novo projeto turístico que pretende recriar a lendária viagem da “Barca de Pedra” que no ano 40 do primeiro milénio terá transportou o corpo do santo peregrino desde a Palestina até à Galiza. A peregrinação por mar, agora mapeada, cruza-se com a já existente em terra. Na passagem pela Figueira da Foz, a rota tem o Mosteiro de Seiça como farol, mas cidade tem muitos motivos para uma visita, das praias à arte urbana. Com a Pó de Saber - Cuktura e Património aventure-se na descoberta.

Nesta viagem conheça o Universal Boutique Hotel, que presta homenagem à Figueira da Foz, e o restaurante Olaias, um novo espaço gastronómico que tem o arroz carolino do Baixo Mondego como o grande destaque da ementa. A rota prolonga-se até à Tocha e à praia fluvial dos Olhos da Fervença, no vizinho município de Cantanhede.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia sábado, dia 10 de setembro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Com o apoio à produção do Turismo Centro de Portugal, este é o décimo episódio da vigésima oitava temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

