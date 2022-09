Franguinho assado com caviar, Tarte de veado ou Sandes de courato com camarão? Conheça a ementa do festival Chefs on Fire

Chama-se Chefs on Fire e esta é já a quarta edição daquele que é considerado um dos mais importantes eventos gastronómicos do calendário nacional. A cozinha de fogo é o desafio para os chefs convidados e que se dividem pelos dois dias do festival: 17 e 18 de setembro. O chão para este desafio é o espaço FIARTIL (Feira de Artesanato do Estoril), bem perto do casino e do centro de congressos.

josé fernandes

A grande novidade desta edição é a organização dos pratos preparados e servidos pelos chefs convidados por temáticas: carne, peixe, vegetariano e sobremesas. Ou seja, cada cozinheiro é desafiado a preparar exclusivamente um prato que, tanto pode ser uma opção slow (com um processo de confeção longo), como fast (com um processo de confecção mais rápido). O objetivo é exista grande rotatividade nos tempos de serviço, uma vez que o evento começa às 12h00 e só termina pela meia-noite. A lista de chefs convidados, que conta com a novidade “rising stars”, bem como das atuações musicais divide-se pelos dois dias do festival.

Chefs e ementa

Sábado, dia 17 de setembro, no Chefs on Fire vai poder provar, nas carnes, Barriga de porco assada, pimenta preta e alho negro, por Alexandre Silva (Loco e Fogo), Bifana à moda do Porto, de Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio), Tarte de veado assado com abóbora, de Rodrigo Castelo (Ó Balcão), Kebab de cordeiro com condimentos orientais pela mão de Louise Bourrat (BouBou’s) e Espetada de vaca, molho picante e salsa verde, pelos “rising star” João Magalhães e Anh Dao Nguyen (Tricky's). Nos peixes conte com Captura do dia, tomate e melancia preparada por João Oliveira (Vista), Atum com temperos japoneses por Lucas Azevedo (Praia no Parque), Tostada de atum com ikura elaborada por Kiko Martins (O Boteco, O Talho e A Cevicheria) e Espadarte, cebolada com adobo e ovas pela estrela em ascensão a Nikita Polido (Celmar). A vertente vegetariana do primeiro dia do Chefs on Fire vai apresentar Quesadilla de cogumelos, XO de pão e coentros, a cargo de Nuno Castro (Fava Tonka), Tamale de batata-doce e mole negro por Bruno Caseiro (Cavalariça) e Shawarma de aipo e Tahine pela “rising star” Alana Mostachio (VDB Bistronomie). Por fim, as sobremesas deste dia são Caldeirada de Banana e coco preparada por Márcio Baltazar (Ocean) e Pavlova com pêssegos grelhados, flor de laranjeira e pistáchio a cargo de Jüliana Penteado (Jüliana Penteado Pastry), na qualidade de estrela em ascensão. Para acompanhar as refeições atuam ao longo do dia Luísa Sobral, Dino D’Santiago, Best Youth, Bateu Matou e You Can’t Win, Charlie Brown.

Já no domingo, dia 18, a ementa exclusivamente preparada com fogo promete surpreender com Presa de porco grelhada, coleslaw asiática e maionese de alho frito e hoisin elaborada por Henrique Sá Pessoa (Alma), Vaca fumada, humita, crocante de mandioca e chimichurri por Maurício Ghiglione (Belos Aires), Sandes de courato, sambal de camarão e couve coração, a cargo de Bruno Rocha (Bairro Alto Hotel), Franguinho assado e caviar por Hugo Brito (Boi-Cavalo) e Bifana ao estilo coreano, pela chef “rising star” Marcella Ghirelli (Cella Door), que fecha as opções de carne. Para a área de peixes no fogo conte com Lírio, tomate e beldroegas pelas mãos de João Rodrigues (Projecto Matéria), Lula grelhada com xerém de berbigão por Noélia Jerónimo (Noélia e Jerónimo), Polvo à lagareiro preparado por Pedro Almeida (Midori) e Atum em brioche de abóbora hokkaido e picles japoneses, a cargo de Tiago Penão (Kappo), no estatuto de “rising star”. A cozinha vegetariana preparada no fogo vai servir Paelha de cogumelos e espargos com caril japonês e feijão no pote de David Jesus (Seiva), Batata de Trás-os-Montes, trufa e salsa preparada por Vítor Adão (Plano) e Pita de bimis e romesco pela chef em ascensão Ana Leão (Torto). Por fim, as sobremesas do último dia do festival são Ananás grelhado, iogurte e ervas elaborado por Carlos Fernandes (Four Seasons Madrid) e Cachorrinho doce da “rising star”, Leonor Sousa Bastos (Flagrante Delícia). O cartaz musical do Chefs on Fire conta com as atuações de Carolina Deslandes, Conjunto Cuca Monga, Jorge Palma, Bruno Pernadas e David Fonseca.

Os bilhetes para o festival Chefs on Fire estão à venda nas plataformas habituais e, ao bilhete diário normal (que inclui 10 doses de comida, 5 bebidas e 5 concertos), que custa €95, a organização lançou o 1/2 passe diário (com metade da oferta), por €65, mas sempre com a possibilidade de compra de doses ou bebidas extra. O passe de dois dias tem o valor de €150 e o bilhete de criança diário custa €20. À entrada do recinto, o bilhete (de qualquer plataforma) é trocado por uma pulseira digital que permite ser acedida através do telemóvel, consultar os consumos e efetuar carregamentos, promovendo também um evento 100% cashless, explica a organização do Chefs on Fire, a empresa Lohad – Original Experiences.

