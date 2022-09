Jantar Pombalino, cortejo de época e leilão de vinhos raros celebram vindimas no Douro

A celebrar 20 anos, o Vindouro - Festa Pombalina mantém as tradições bem vivas, com provas, conversas à volta do vinho do Douro e artistas musicais. Mas é a memória de outros tempos que, desde a primeira edição, num desfile com animação de época, mercado antigo e Jantar Pombalino, prestam homenagem ao responsável pela demarcação e regulamentação da primeira região demarcada do Mundo, o Douro.

Em São João da Pesqueira a festa veste-se a rigor para um Cortejo Pombalino que decorre no sábado, dia 3 de setembro, e principalmente para o Jantar Pombalino, onde nada falta para lembrar a atmosfera do século XVIII. Sob a mesma inspiração, os protagonistas do Mercado Pombalino recriam a tradicional venda de produtos locais, uma oportunidade privilegiada de aquisição de produtos endógenos e genuínos.

No concelho, o “Coração do Douro”, que possui a maior área de vinhas na região classificadas como Património Mundial pela UNESCO, o vinho ocupa lugar de destaque: dezenas de produtores de vinhos DOC Douro e Porto apresentam novidades e rótulos intemporais. Também no sábado, dia 3, acontece o já habitual Leilão de Vinhos Generosos, uma excelente oportunidade para adquirir vinhos raros, diretamente dos produtores.

Tesouros singulares e doces com vinho do Porto

Orientadas por Manuel Moreira, sommelier e provador da Revista de Vinhos, versam sobre diferentes temas: “Os Três Grandes Terroirs do Douro”, “Vinhas Velhas do Douro, um Tesouro Singular”, “Vinho do Porto, um Mundo de Sensações” e “Brancos do Douro que Desafiam o Tempo”.

Durante o VINDOURO – Festa Pombalina / Wine & History 2022 decorre ainda o III Concurso de Vinhos “Douro em Prova” e o desafio “Doce Coração do Douro”, lançado pelo município a profissionais e amadores com o objetivo de encontrar o doce que melhor representa São João da Pesqueira e que tem, como ingrediente obrigatório, Vinho do Porto.

Música antiga e contemporânea

O Jantar Pombalino decorre ao som de música clássica tocada ao vivo mas os sons contemporâneos também se fazem ouir durante o fim de semana. Tony Carreira abre o palco principal do evento logo na sexta-feira, dia 2 de setembro, pelas 22h00. Domingo, a partir das 21h30, atua Bárbara Bandeira.

De 2 a 4 de setembro, o VINDOURO – Festa Pombalina / Wine & History, organizado pelo Município de São João da Pesqueira, celebra, além do vinho, outros emblemáticos produtos locais, como os enchidos, o queijo, o azeite e as amêndoas, produtos presentes no mercado e que pode não só provar como também levar para casa.