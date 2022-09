“É da Nossa Terra”: Conhecer os melhores vinhos do Dão entre provas, passeios, gastronomia e muita animação

Explorar – provar e descobrir - os vinhos de uma das mais entusiasmantes regiões vitivinícolas portuguesas é apenas um dos capítulos de uma história que se conta entre produtores, gastronomia e muita animação, para adultos e crianças.

A Feira do Vinho do Dão traz emblemáticos produtores da Região Demarcada a Nelas, produtos regionais, provas, gastronomia, desporto, showcookings, atividades infantis e animação durante todo o fim de semana. Além das muitas ações em torno dos vinhos e da cozinha local, há também passeios para ficar a conhecer melhor a região e conversas em torno de temas como as aldeias vinhateiras e a promoção do destino turístico Dão.

De 1 a 4 de setembro, o Largo do Município de Nelas recebe produtores de vinho da região que dão a provar alguns dos seus mais emblemáticos néctares, entre brancos, tintos e, pela primeira vez, rosés, certificados com a Denominação de Origem Dão, muitos deles submetidos ao “Concurso Feira do Vinho do Dão – Grande Prémio Eng. Alberto Vilhena” que elege os melhores dez em cada categoria. Os vencedores serão objeto de duas provas comentadas, nos dias 3 e 4 de setembro, coordenadas e comentadas pelo crítico Luís Antunes, que dá a conhecer 10 tintos, 10 brancos e 10 rosés apurados entre os vencedores.

joao lavadinho

Sabores da nossa terra

No mesmo espaço central, em frente à Câmara Municipal, o jardim acolhe também mostras de artesanato e produtos regionais, entre queijos, enchidos e azeite, um espaço showcooking, onde decorrem sessões de cozinha ao vivo e cozinha infantil e uma Praça da Alimentação onde pode degustar pratos e doces regionais.

Provas várias, como a de monovarietais de castas do Dão, que decorre na Casa dos Tavares, em Nelas, focando-se nas produções provenientes de vinhas antigas; de azeites, conversas e showcookings celebram os melhores produtos locais onde, além do vinho, marcam também presença o azeite, o queijo Serra da Estrela, o mel e o pão de massa mãe.

Ao espaço showcooking, para onde estão agendadas várias sessões, acresce uma praça da alimentação, instalada no Mercado Municipal, onde restaurantes locais, street food, doçaria conventual e petiscos mostram a cozinha da região. Estará aberto todos os dias desde as 12h00 até 23h00, exceto no primeiro dia, em que abre portas apenas às 19h00.

Escanção ou provador de vinhos?

A animação está garantida durante todos os dias do certame, com espetáculos de rua e arte circense. “Escanção vs Provador de vinhos”, a decorrer no Largo do Escanção, cuja estátua se apresenta requalificada, ou “Baco e Dionísio” são alguns dos espetáculos previstos, a que se acrescentam à noite, para todas as idades, os concertos de Ana Bacalhau, Gisela João, Mara Pedro e Wilson Honrado, que sobem ao palco da festa.

Dão para miúdos

São muitas as atividades para os mais pequenos se divertirem e ficarem a conhecer melhor o Dão. Além dos insufláveis há sessões de contos, como a que conta a história “O GRANDE AAA-UUUH!” , espetáculos, como o “CHAP, CHAP!” pensado para bebés e showcookings dirigidos especificamente aos pequenos participantes.

A Feira do Vinho do Dão decorre de 1 a 4 de setembro no Largo do Município, em Nelas. Conheça os produtores presentes e o programa completo na página de Facebook da Feira de Vinho do Dão.