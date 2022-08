Acelerar entre o Caramulo e Santa Comba Dão

A pé, de bicicleta ou a acelerar em quatro rodas há muito para descobrir entre Tondela e Santa Comba Dão. Entre dias 2 e 4 de setembro todos os caminhos levam até esta região do Centro de Portugal, que recebe mais uma edição do Caramulo Motor Festival. Antes ou depois da festa é obrigatória uma visita ao museu automóvel e ao novo Caramulo Experience Centre. Para usufruir da natureza e da paisagem suba ao miradouro do Caramulinho, o ponto mais alto da serra ou atrevasse a pedalar na Ecopista do Dão.

Nos arredores de Tondela prove o melhor da gastronomia regional no restaurante 3 Pipos, uma casa com mais de 30 anos de história. A cerca de 30 km de distância, já em de Santa Comba Dão conheça o projeto de alojamento Casas com Estória, que recupera as memórias e vivências da família dos proprietários.

pedro ramos santos

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia sábado, dia 27 de agosto de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Com o apoio à produção do Turismo Centro de Portugal, este é o oitavo episódio da vigésima oitava temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

