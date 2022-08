Touril & Celso: o melhor de dois mundos na Zambujeira do Mar

A celebrar 20 anos, a Herdade do Touril, a escassos 4 km da Zambujeira do Mar, reforça a oferta com um restaurante aberto ao público em geral. Chama-se Touril & Celso - Sabores da Costa Alentejana e como que junta o melhor destes dois mundos: o receituário e experiência da famosa Tasca do Celso, de Vila Nova de Milfontes, com o ambiente e a horta biológica da Herdade do Touril. A parceria entre as duas entidades tinha começado em 2018 para complementar a oferta desta unidade de turismo em espaço rural, uma das referências hoteleiras no litoral alentejano. A ambição sempre foi a de ter um restaurante (e não apenas um bar de apoio de piscina), mas a pandemia complicou o evoluir do projeto. Ainda assim, a opção foi criar uma área de raiz, junto ao bar, decorar o espaço e dando-lhe conforto, tanto para o verão, como para o inverno, aconchegado pela lareira. “No Alentejo somos alquimistas da arte do tempo”, segreda Luís Leote, o responsável pela Herdade do Touril.

A vista privilegia o por do sol no mar. Com o restaurante pronto e a cozinha afinada, as refeições começaram a ser servidas apenas a hóspedes. Com o fim das restrições e a chegada do verão, o restaurante Touril & Celso - Sabores da Costa Alentejana abriu, finalmente, as portas a todos os que visitam ou fazem férias na Zambujeira do Mar e arredores. “O restaurante é a forma que temos de expressar o nosso amor por esta região e os seus ingredientes, mas também em receber bem”, conclui Luís Leote.

A ementa do restaurante divide-se entre alguns clássicos da Tasca do Celso e a abordagem farm-to-table desenvolvida pelo chef Miguel Batista, apoiado na horta biológica da herdade, e em alguma reinterpretação de sabores alentejanos. O objetivo final é servir, não só a intensidade dos sabores tradicionais alentejanos, mas também “uma cozinha saudável, leve e fresca, condições obrigatórias nos meses quentes, que une as memórias dos repastos na casa dos avós aos produtos orgânicos cultivados no Touril”. Obviamente, que os petiscos (e entradas) não são esquecidos, do tradicional “Pica-pau de porco preto” (€16) aos já famosos “Peixinhos da horta”, passando pelo “Camarão ao alhinho” (€18) e a “Salada & Polvo” (€12), reforçada com pedacinhos de chouriço e croutons. A ligação à horta é visível no inesperado “Ceviche de legumes” (€9), mas também no “Grão & Acelga”, com creme de grão-de-bico, folhas de acelga e beterraba do Touril, caju tostado, azeite extra virgem biológico do Alentejo.

Os pratos principais voltam a dividir-se entre pratos da Tasca do Celso e as opções desenvolvidas pelo chef do Touril. Assim, pode contar com “Trilogia de cogumelos” (€14,50), “Filetes de peixe-galo” (€23), envoltos em polme tradicional com farinha de milho, fritos e acompanhados pelo clássico arroz de tomate, “Açorda de camarão” (€21) e os famosos “Lagartinhos de porco preto” (€22). Do trabalho de Miguel Batista, a ementa do Touril & Celso sugere o sempre apetecível “Polvo da costa” (€22), servido à moda do pescador e acompanhado por puré de abóbora alentejana, espinafre do campo e tomate da horta, e “Bochecha de porco preto” (€23) estuda e assessorada com batata-doce salteada. Para uma abordagem menos convencional do Alentejo, prove o “Talharim da casa” (€15), com bimis salteados, ovo escalfado e queijo curado.

Neste primeiro verão do restaurante merecem referência, nas sobremesas, o viciante e fresco “Gelado caseiro de morango”, o “Vegan pot”, com frutos silvestres e pó de pão preto alentejano, e a “Mousse de chocolate” do Celso. Aproveite os convidativos preços da carta de vinhos e antecipe a refeição com um dos gins do Alentejo.

Certificado Biosphere

Já este verão, a Herdade do Touril, em reconhecimento das boas práticas sociais e ambientais, juntou ao galardão Green Key, o certificado Biosphere, que se apoia em critérios como a boa gestão ambiental, poupança de recursos e práticas de responsabilidade social e cultural. Disponibilizando bicicletas mecânicas e elétricas, bem como uma pequena oficina, o alojamento é também detentor do selo “Bike Friendly Gold”. Sobre a Herdade do Touril (Tel. 937811627) escreve o guia Boa Cama Boa Mesa 2022: “À espera dos hóspedes há sempre o bolo caseiro, o pão da terra, staff simpático e bicicletas elétricas para conhecer os segredos da costa alentejana. Há praias recatadas e ninhos de cegonhas no caminho. Na mesma família desde 1826, a propriedade de Luís Leote Falcão dispõe de cinco casas, que albergam 20 quartos, salas de estar e um novo restaurante de comida tradicional alentejana, em parceria com a Tasca do Celso, e com muitos produtos da horta. Aguarde o pôr do sol à volta do fire pit”.

