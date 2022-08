Restaurante de cozinha de fogo atravessa a ponte e instala-se na Caparica antes de digressão pela Europa

Shay Ola, o chef britânico do Queimado, um pequeno restaurante dedicado à cozinha de fogo do Bairro Alto, quis aproveitar o verão e sair da cidade. A viagem não foi longa e instalou a cozinha em frente ao mar, no Palms do Dr. Bernard, na praia do Norte, na Costa da Caparica. Mudou de ares e de paisagem, mas continua a “brincar com o fogo”. Até ao mês de novembro é possível provar os petiscos marcados pelo toque da brasa, cocktails de autor e kefir sodas feitas in house. E, já que estamos no verão, aos fins de semana, há ainda dança ao som dos DJ sets.

O Queimado nasceu pelas mãos do britânico Shay Ola que, depois de passar pelo mundo da música e do design, acabou por se tornar num “chef acidental” com pop up dinners que organizava em Londres, Paris e Berlim. As voltas da vida trouxeram-no até Lisboa, onde, em 2019, deu a conhecer a sua cozinha de fogo, entre tachos e labaredas, num restaurante com poucos metros quadrados, situado no coração do Bairro Alto. Shay Ola explica a atual passagem para a margem sul: “Há qualquer coisa de especial sobre o estar junto ao mar que ressoa muito bem no nosso estilo de cozinha, uma certa simplicidade em torno do que estamos a tentar fazer aqui, na Costa da Caparica”. Na praia, diz ainda, “não temos as distrações da cidade” e que “o único foco acaba por ser o que está no prato”. Embora confesse que “os pores do sol também são muito especiais deste lado do rio.”

A filosofia do chef mantém-se na cozinha: “Bons produtos sazonais e de produção local trabalhados de forma simples e criativa, recorrendo ao fogo como elemento central, terminando a confeção dos ingredientes no carvão”. O menu não é estanque e vão sendo introduzidas novidades ao longo do tempo. Os vegetais são reis na ementa na Costa da Caparica. Leves e frescos, pensados para os dias de calor, comece pelos saborosos “Tomates grelhados, com rodelas de ameixa e daikon” (€8), a surpreendente “Couve coração grelhada regada com molho X.O” (€8), com molho picante feito a partir de frutos do mar e coentros.

Siga para outros protagonistas do menu, os peixes, muitos dos quais pescados localmente. Entre as sugestões atuais encontra “Alcachofras com sardinha curada e pimentão marinado” (€7), “Mexilhão com kohlrabi e óleo de cogumelo shiitake” (€8), “Lírio acompanhado com morango e pepino-limão” (€12) e ainda uma “Pescada com quiabo e tomate fermentado” (€15). A “Sandes de lula frita, alface iceberg e maionese de limão” (€10) é, garantidamente, um bom petisco para o final de tarde de praia e já é um dos mais requisitados da carta. A cozinha planeia-se também em função das propostas do dia dos fornecedores, existindo sempre a possibilidade de um peixe acabado de chegar ser declinado em carpaccio, grelhado ou numa criação mais elaborada. A ementa do pop up do Queimado é curta, mas variada e segue a filosofia anti desperdício, com Shay Ola a procurar formas criativas de confecionar tanto os peixes como as carnes. Tente “guardar lugar” para as carnes porque a opção justifica-se. Prove o tenríssimo “Cachaço de porco preto, com berbigão e batatas” (€15) e ainda a “Sandes de porchetta com massa de pimentão e funcho” (€9). O “Sorvete de melão e lúcia-lima” (€5) serve de pré-sobremesa e é de uma frescura que inunda o palato. Siga depois para o “Gelado de Fior di Latte, abacaxi, chocolate branco e amendoim” (€6).

Os almoços de quarta a sexta-feira, servidos entre as 13h00 e as 15h00, têm um menu especial (€18) que inclui dois pratos do dia à escolha do chef e uma bebida, que pode ser vinho, cerveja ou sumo. Os pratos do Queimado são servidos em todo o espaço do Palms, com cerca de 100 lugares, que inclui duas salas interiores - uma das quais totalmente envidraçada e com acesso direto a um varandim e vista para o mar. Para responder às elevadas temperaturas, o Queimado criou os frozen cocktails, granizados ideais para o verão, como o “Round & Round2” (€8), uma frozen margarita feita com tequila Don Julio, néctar de pêssego, Triple Sec e lima, e o “Black Ice” (€8), um frozen whiskey sour com Johnnie Walker Black, xarope de gengibre, bitters e lima. A carta de mixologia “não-granizada” inclui o “Shaõhuî” (€8), feito de gin, hibisco e água tónica, o “Pink Floyd” (€10), com mezcal, morango, baunilha e menta, ou o “Quatro Vientos” (€8), feito com rum Pampero, ananás, lima, menta e soda. O Queimado dispõe ainda de uma marca própria de keffir sodas (€3,80), a Botanicals Inc., com sabores como pêssego e chá branco, gengibre e capim-limão, e melancia e menta.

Aberto de quarta-feira a domingo, o restaurante serve ininterruptamente entre as 13h00 e as 00h00. Apresenta uma programação cultural seguindo o espírito cool e alternativo que o Palms do Dr. Bernard já imprimiu ao paredão da Costa da Caparica. De mercados a DJ sets, o programa de festas acontece principalmente durante o fim-de-semana, sendo semanalmente anunciado no Instagram do Quiemado (Palms Dr. Bernard, Rua Muralha da Praia, Apoio 6, Praia do Norte, Costa da Caparica. Tel. 912395802). Aproveite a experiência até novembro que, depois, o Queimado, em versão pop up, deverá seguir para uma digressão pela Europa e mais além, começando pelas cidades de Berlim e Oslo.

