Festival de ostras, lagosta na esplanada e música ao vivo animam praça histórica de Lisboa

Ewa Kubik tomou conta do 31 d’Armada em 2018 e o restaurante ganhou nova vida. À mesa chegam pratos da cozinha portuguesa contemporânea com apontamentos mediterrânicos, mas também muitos clássicos. A “Lagosta à guilho” foi novidade na ementa e é já um caso de sucesso. Ao admirarmos a buganvília romântica sobre a esplanada francesa na Praça da Armada, em Lisboa, suspeitamos que o restaurante com o número de porta 31 tem a mão de uma esteta que adora decoração. A ideia ganha força no interior, com os antigos murais de azulejos do século XVIII restaurados e o mobiliário Art Déco. À noite, os pequenos candeeiros Philippe Starck iluminam as mesas para uma atmosfera mais intimista.

Lagosta à guillo na esplanada

Estamos num largo histórico, marcado pelo chafariz e estátua de Neptuno, e num restaurante que faz parte do imaginário de muitas gerações: o 31 d’Armada. O chef Tiago Zucarelli passou por restaurantes como Fogo de Chão e Maria Peixeira e tem agora a responsabilidade de uma casa que foi referência carismática da gastronomia de Lisboa. É o criador da “Lagosta à guilho” (€45), servida com arroz negro guloso. Um prato da ementa de primavera/verão que conquista o palato, quase vicia. Graciano Amorim trata do aconselhamento nos vinhos.

“Vieiras seladas au Beurre Blanc”(€16) ou “Ceviche de corvina com caviar de limão” (€10) são uma boa forma de dar início à refeição. Siga com um “Risotto de cogumelos Portobello, rúcula e azeite de trufa” (€16), depois, claro, a incontornável “Lagosta à Guilho”. Em alternativa, umas das opções de peixe como a “Corvina selvagem no forno, esfera de azeitona e molho tomate e arroz basmati” (€19), o “Lombo de Bacalhau assado, crosta de broa, espinafres salteados e batata a murro” (€22) ou o “Polvo à Lagareiro” (€22).

Nas carnes da ementa do 31 d’Armada sugere “Bife do lombo maturado grelhado, com puré de batata trufado” (€29), “Bochechas de porco preto cozido a baixa temperatura (oito horas), em molho de vinho do Porto e puré de batata” (€20), “Carré de Vitela Branca grelhada, fettuccine com trufa e molho Alfredo” (€35) e “Magret de pato em crosta de pimenta, arroz negro de confit de pato, molho de frutos vermelhos” (€22).

Happy Hour e festival de ostras

Tiago Zucarelli pensou com cuidado nos vários momentos do dia e nos vários públicos. Existe agora uma proposta de “almoço executivo”, de segunda a sexta-feira, que inclui entrada, prato, sobremesa e café por €16, com várias sugestões disponíveis diariamente e que merecem ser desfrutados na esplanada.

De segunda a sexta-feira, entre as 16h00 e as 19h00, tirando partido deste charmoso recanto ao ar livre, acontece a Happy Hour do restaurante 31 d’Armada. Graças a esta “hora feliz” o dia pode terminar com outra disposição. Aproveite as bebidas a preços especiais, mas também os petiscos, pensados para partilhar, como “Batata-doce frita” (€4,50), “Asinhas de frango” (€9) e “Tábua Happy” (€17). com pimentos Padrón, croquetes de carne, croquetes de queijo e asinhas de frango. Porque o verão assim pede, prove ainda o “Banana Split Especial” (€10) e o “Bowl de açaí” (10€). Estão ainda disponíveis durante a Happy Hour alguns clássicos como as “Amêijoas à Bulhão Pato” (€17), o “Pica-pau de novilho” (€15), a “Salada de polvo” (€11), os “Pimentos Padrón” (€6) e os “Croquetes de carne” (€7,50).

Para quem vai jantar, Ewa Kubik pensou num “Festival de Ostras” e Tiago Zucarelli criou um trio fresquíssimo de bivalves da ria Formosa, declinado nas versões “in natura”, com vinagrete de manga, molho de laranja e sementes de romã (€9,90). Pode ser degustado todos os sábados e domingos a partir das 18h00 e harmoniza com espumante Vértice Bruto, produzido pela Caves Transmontanas em Alijó, região do Douro, disponível a copo (€9) ou em garrafa (€35). Este momento no restaurante 31 d’Armada (Largo da Armada 31, Lisboa. Tel. 936000244) fica ainda mais intenso com o concerto "vizinho", do projeto independente “Música na Praça”, que acontece na Praça da Armada, com Wilany a apresentar versões acústicas de músicas pop entre as 19h00 e 21h00.

maria mattos

