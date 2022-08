A última rota da transumância em Castro Daire (VÍDEO)

VÍDEO: No Centro de Portugal, Castro Daire abre portas para uma viagem que convida a conhecer e a usufruir da autenticidade e do legado de tradições ancestrais. Desde 2015 que este município do distrito de Viseu promove a “Última Rota da Transumância”, uma recriação dos tempos em que rebanhos e pastores se deslocavam, desde o sopé da serra da Estrela até à serra do Montemuro, por caminhos rurais entre aldeias e montanhas. A descida está agendada para 24 de agosto, com a iniciativa, aberta a todos, a integrar uma feira tradicional, workshops e gastronomia.

Encante-se com as Montanhas Mágicas, as praias fluviais e as terras do Demo neste roteiro de descoberta entre Vila Nova de Paiva e Castro Daire, onde ainda há tempo ainda para provar os sabores tradicionais de Montemuro no Restaurante Cozinha Típica do Mezio. Nesta viagem conheça o Parque Botânico Arbutus do Demo, uma das razões para que Vila Nova de Paiva ostente a designação de Capital Ecológica e usufrua do ambiente rural da Quinta da Rabaçosa.