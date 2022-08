Coração de boi: Douro celebra o melhor tomate da região com provas, festas e menus especiais

Ainda antes das vindimas, o Douro veste-se de festa para celebrar outro dos seus emblemas: o tomate coração de boi. Até ao fim de agosto, em várias quintas, restaurantes e produtores, é possível prová-lo em pratos desenhados para a ocasião e até comprá-lo, no mercado que decorre dia 27.

O momento alto da festa dedicada a este fruto emblemático é o concurso que, anualmente, de há seis anos a esta parte, elege os mais carnudos e suculentos tomates coração de boi, e que nesta VII edição decorre na Quinta de Nápoles, da Niepoort, em Armamar, leva a concurso o fruto de diversos produtores de vinho e de tomate da região, a 26 de agosto.

Um júri de especialistas, chefes de cozinha de referência, enólogos, jornalistas e outros atores na área da gastronomia prova e elege o melhor. O espírito festivo do concurso prolonga-se noite fora. Apurado o vencedor, pelas 18h30, tem lugar o jantar volante, animado por uma mesa de sabores locais e vinhos das quintas concorrentes. O repasto está aberto ao público em geral e requer inscrição e pagamento (€50) prévios, através do e-mail: greengrape@greengrape.pt. Convidam-se os participantes a trazer uma garrafa de vinho para partilhar, assinala a organização.

Prova informal com azeite e sal marinho

No dia seguinte, 27, a prova de tomate regressa, desta vez capela barroca da aldeia de Arroios, Vila Real, pelas 17h30. Além do mercado, onde é possível comprar tomate de produção local, também há degustação com diferentes perfis de azeite, conduzida por Francisco Pavão ou com sal marinho da Salmarim, na companhia de Jorge Raiado.

Depois da prova, as portas da capela abrem para o largo da aldeia e para a XII edição do Mercadinho da Capella, um misto de festa, com animação e petiscos, porco no espeto, e venda de produtos das hortas locais, com destaque para o Tomate coração de boi do Douro. A participação nesta prova é gratuita, mas aconselha-se reserva através do email: greengrape@greengrape.pt.

Coração de boi à mesa

Durante todo o mês de agosto, os restaurantes de referência da região do Douro incluem na ementa pratos inspirados no tomate. DOC (Folgosa), Bonfim 1896 (Quinta do Bomfim, Pinhão), Pickles do hotel Six Senses Douro Valley (Lamego), O Lagar (Torre de Moncorvo), Taberna do Carró (Torre de Moncorvo), Bistrô and Terrace (Quinta do Tedo), Cais da Villa (Vila Real), Casa de Pasto Chaxoila (Vila Real), Cozinha da Clara (Quinta de La Rosa, Pinhão), Toca da Raposa (Ervedosa do Douro), Cais da Ferradosa (São João da Pesqueira), Cêpa Torta (Alijó), Aneto & Table (Peso da Régua), Quinta do Portal (Sabrosa), Quinta da Pacheca (Lamego), Cantina de Ventozelo (Quinta de Ventozelo, S. João da Pesqueira), Castas e Pratos (Régua) e Flor de Sal (Mirandela) são os espaços aderentes onde se serve o fruto numa simples "Salada de tomate com azeite e flor de sal" ou em pratos mais elaborados, como o menu completo sugerido pelo Toca da Raposa, que integra "Tomate coração de boi em corte poveiro, flor de sal e azeite virgem extra", "Milhos de tomate coração de boi", "Açorda de tomate coração de boi" e, para a sobremesa, "Doce extra de tomate coração de boi com gelado de queijo de cabra". Na Quinta do Portal, por exemplo, há "Tomate coração de boi em diferentes texturas com pargo assado em aromáticas e legumes".

Evento de valorização dos produtos autóctones da região vinhateira portuguesa Património da Humanidade e de Trás-os-Montes, a Festa do Tomate Coração de Boi do Douro "é também um momento de exaltação da região vinhateira nas suas múltiplas vertentes, promovendo o vinho, o território, o turismo, as gentes do Douro que aqui trabalham todos os dias e aqueles que, com visão, nele investem”, sublinha Celeste Pereira, líder da Greengrape | alltodouro e uma das mentoras do projeto.

Para Dirk Niepoort, que acolhe este ano a iniciativa, o tomate coração de boi do Douro é “o melhor deste planeta, na mais incrível região vitivinícola do mundo”. Daniel Niepoort, sexta geração da Niepoort, segue o gosto do pai e reitera: "É para nós um orgulho poder receber os vários produtores e fãs incondicionais do tomate na nossa casa, na Quinta de Nápoles”.

