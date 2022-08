Com piscina e jacuzzi, em Leiria pode dormir num autocarro de dois andares

É um dos mais originais e procurados alojamentos da região de Leiria. O Camping Bus Alojamento saiu de uma ideia de Ricardo Marcelino que, juntamente com a família, decidiu transformar um antigo autocarro de dois andares, num confortável e diferente alojamento local. É dos anos 60, da marca Inglesa AEC, transformado numa casa, o que faz dele um espaço único, acolhedor e com muito requinte. Dentro do veículo, com o verde original, encontra um quarto com uma cama, uma casa de banho e ainda uma cozinha equipada, bem como espaço para estar e uma sala de refeições.

É um projeto em constante evolução, que recebeu recentemente uma piscina na área de lazer, e conta ainda com um espaço de barbecue e um jacuzzi, perfeito para um banho quente à luz da lua. Mas Ricardo Marcelino não está sozinho e a família ajuda a proporcionar dias inesquecíveis, que começam logo pela manhã, com um pequeno-almoço, colocado sobre o capot do motor, que inclui pão quente e outros mimos, sempre caseiros, como compotas ou um bolo acabado de sair do forno. Pela localização, numa área campestre, proporciona verdadeiras aventuras em família, à volta do pomar, com apanha de fruta e posterior prova de compotas, ou até mesmo apanha de tomates que podem, e devem, fazer parte da salada do jantar.

O autocarro guarda ainda um surpresa para melómanos. Como tem ligação por bluetooth, basta ligar o telefone ao sistema de som da casa e a música sai… pelos pneus! É apenas possível alugar este retro bus, localizado no Arrabal, no concelho de Leiria por um mínimo de duas noites (a partir de €290). Saiba mais na página de Facebook do projeto Camping Bus Alojamento.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto – Centro, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 17 de junho 2022.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!