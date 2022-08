À descoberta de Melides, um destino renovado na costa alentejana (VÍDEO)

VÍDEO: Comece a viagem no extenso areal da praia da Aberta Nova, para sentir a imensidão da linha de costa, que vai de Troia até Sines, com passagem por Melides: são 45 km de praia e mar de águas transparentes. Destino em renovação e cada vez mais procurado, Melides tem novas atrações, entre alojamentos e restaurantes, mas mantém intacta a beleza natural, com Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha. A 22 de agosto, a reserva celebra 22 anos e estão previstas várias iniciativas da responsabilidade do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Recorde-se que esta uma das áreas do país com maior diversidade de aves.

Depois de uma breve passagem pelo centro de Melides e pela antiga fabrica de moagem e descasque de arroz, que agora é um espaço cultural, conheça um dos novos restaurantes da praia. O À Toa promete comida, cocktails ao por do sol e festas pela noite dentro. Com 28 hectares, 45 alojamentos, com três piscinas abertas 24 horas, uma das quais infinita com vista mar e uma outra biológica, a Reserva Alecrim é um glamping em Santiago do Cacém que convida a relaxar. Já junto a Santo André visite o Black Pig Gin, que se assume como o primeiro parque temático de gin do mundo.