Com degustações, showcooking e diversão, em Ílhavo o bacalhau é o rei da festa

Com uma longa história ligada à pesca, transformação e confeção do bacalhau, a Gafanha da Nazaré elogia o produto e o legado piscatório durante os conco dias em que decorre o Festival do Bacalhau. 14 associações locais, herdeiras do conhecimento sobre o “fiel amigo”, preparam mil e uma formas de saborear em degustações, provas, concursos e showcookings. A celebração decorre no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, durante cinco dias e noites.

A gastronomia, onde também se destaca o pão de Vale de Ílhavo e a companhia doos vinhos da Bairrada, é o forte da festa mas há muito mais para fazer antes e depois de se sentar à mesa. Artesanato, animação, de manhã à noite, com oficinas e atividades para as famílias e as tradicionais "Corrida Mais Louca da Ria" (dia 13) e a "Volta ao Cais em Pasteleira” (dia 14) são alguns dos momentos altos.

Quando a noite cai, acendem-se as luzes dos palcos que acolhem concertos de Dulce Pontes, Bárbara Bandeira, UHF, Sons do Minho, ou Os Quatro e Meia.

Durante o Festival do Bacalhau é também possível visitar o Navio-Museu Santo André, atracado no Jardim Oudinot, que recentemente reabriu ao público com um novo projeto museográfico que transporta o visitante para uma viagem a bordo nos mares do Atlântico Norte e pela memória da pesca do bacalhau, com destaque para as visitas especiais e a apresentação da peça de teatro “Além dos Mares de Fim do Mundo”, nas noites de 11, 12 e 13 de agosto.

Nesta edição do Festival do Bacalhau, organizado pela camara Municipal de Ílhavo, a Noruega é o país convidado e será representado pela Noorwegian Seafood Council, empresa pública responsável pela divulgação dos produtos noruegueses em todo o mundo.

Conheça o programa completo do Festival do Bacalhau no site visitÍlhavo

