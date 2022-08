Constância inaugura praia fluvial na margem esquerda do Zêzere

A vila ribatejana de Constância está ainda em festa com a recente inauguração da praia fluvial, que já refresca e diverte os locais e turistas. Localizada na margem esquerda do rio Zêzere, a Praia fluvial de Constância apresenta uma água com excelente qualidade – a próxima conquista é a Bandeira Azul - e tem um extenso areal de 3500 m2, o que comporta cerca de três centenas e meia de pessoas.

Além da água mais que apetecível e da beleza natural da enorme zona de areal, esta nova praia está equipada com todas as infraestruturas necessárias ao conforto e bem-estar dos seus frequentadores, como chapéus de sol em palhota, nadador-salvador e zonas relvadas. Para complementar a oferta, nas imediações da nova Praia Fluvial de Constância, inaugurada a 10 de julho, existe ainda um parque de merendas, zonas de lazer, instalações sanitárias, pontos de restauração e área para campismo.

Até dia 16 de setembro existe ainda um programa de animação na praia diário, que inclui desde a existência de uma biblioteca até festas sunset, passado por jogos na água, areia e tradicionais. Todas as quartas-feiras e sábados estão agendados passeios de barco.

“Cumprindo todos os requisitos respeitantes à qualidade das águas balneares e à assistência a banhistas”, conforme disse o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, na inauguração, a nova praia fluvial vem assim aumentar a oferta turística de Constância, tanto para quem reside no concelho, como para todos aqueles que elegem o território como destino de lazer.

No centro da vila observe o Mural dos Poetas, uma intervenção artística de arte urbana da autoria de Massimo Esposito, que homenageia três dos grandes poetas, que, entre outros, passaram por Constância: Luís de Camões, Vasco de Lima Couto e Alexandre O´Neill. Já a meio caminho entre Constância e Vila Nova da Barquinha é incontornável o castelo de Almourol, porta-estandarte da presença templária neste território, que se ergue numa pequena ilha no meio do Tejo. Para conhecer ao vivo o cenário bucólico, há barcos que fazem a ligação entre o cais de Tancos e Almoutol. Desde o início deste ano que o local é também o principal ponto de atração do novo Trilho Panorâmico do Tejo. Pode percorrer a extensão de cerca de 11,5 km beira-rio tanto a caminhar como a pedalar, num percurso linear com início no Centro Náutico, entre a foz do rio Zêzere, em Constância, e Vila Nova da Barquinha.

