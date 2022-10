Há peixe à mesa: 10 restaurantes para conhecer de norte a sul

Aos olhos dos turistas, nacionais ou de outras latitudes, Portugal tem o melhor peixe do mundo. Basta uma Brasa ou um mão mais apurada, para fazer uma caldeirada ou uma cataplana, que satisfaz qualquer cliente. Ao longo da costa, sempre com a maresia como aroma e o Atlântico no horizonte, siga este roteiro do Boa Cama Boa Mesa e descubra alguns dos melhores locais ao longo da costa para provar o melhor peixe nacional.

Bota D’Água

O peixe fresco está sempre a chegar à mesa, sendo o robalo um dos que mais brilha. Serve-se tanto envolto num arroz caldoso como levado ao forno, passado na grelha ou em filete, acompanhado de açorda de camarão. Também do mar, para o restaurante Bota D’Água, vêm os mariscos, para saborear em confeções leves, como a “Salada de lavagante” ou uma “Sopa rica”. Ao fim de semana alterne com o “Cabrito assado” e o “Cozido”. Finalize com o “Crème brûlée com gelado” ou o clássico “Pudim Abade de Priscos”. Preço médio €20.

Largo de João Tomás da Costa, 44, Viana do Castelo. Tel. 960 271 121



Casa da Guripa

Nesta casa de três pisos, situada a poucos metros da praia e do mercado de Angeiras, a ementa é protagonizada pelo peixe e o marisco frescos. Ambos assumem destaque em pratos mais tradicionais, como a “Cataplana de peixes e mariscos” ou o “Arroz do mar”, com tamboril, raia, camarões e bivalves, assim como em criações mais modernas e menos comuns nas redondezas. Na Casa da Guripa, os “Cornetos de sapateira” e o “Bacalhau em tempura com aioli de coentros” são sugestões para partilhar. Preço médio €30.

Travessa de Angeiras, 20, Lavra. Tel. 910 609 228



Salitre

Em terra de tradição piscatória, é de peixe fresco que vive o menu deste restaurante, localizado em cima da praia. Destacam-se a garrafeira surpreendente e a sala arejada, marcada pelas largas janelas viradas para o mar. No menu do restaurante Salitre, atente no “Polvo à Salitre” ou na “Sopa de peixe”, bem como nos peixes do dia grelhados, com ou sem molho à Bulhão Pato. De julho a outubro, o “Arroz de sardinha” é feito por encomenda e segundo receita de pescadores locais. Preço médio €25.

Avenida dos Banhos, 10, Vila Chã. Tel. 229 282 918



O Peixeiro

O nome do restaurante faz jus aos pratos de pescado que aqui se servem, sempre com a frescura que o mar oferece. Uma casa pequena e acolhedora, com um atendimento igualmente caloroso e preocupado. A decoração do restaurante O Peixeiro faz-se de grande admiração ao Sporting, mas acolhe bem os apreciadores do bom peixe. Desde a típica sardinha na brasa ao carapau, ao robalo, à dourada e às lulas em molho de azeite e alho, sendo de comer e chorar por mais. A “Mousse de chocolate” caseira termina em tentação. Preço médio €20.

Rua Quarenta e Um, 275, Espinho. Tel. 227 343 203



Caçarola 2

No último piso, totalmente remodelado, esconde-se a magnífica garrafeira, climatizada, com preciosidades reunidas ao longo do tempo. Com mais de 25 anos de portas abertas, no restaurante Caçarola 2 sugerem-se as especialidades como a “Massada de lagosta com mexilhão e amêijoa”, a “Parrilhada”, onde encontra sapateira recheada, camarão cozido, amêijoa à Bulhão Pato, percebes, búzios e outros mariscos, além do peixe do dia para a grelha ou o arroz. No início, considere a deliciosa “Vieira gratinada”. Preço médio €30.

Rua Bernardo Lopes, 85, Figueira da Foz. Tel. 233 426 930



Marisqueira O Tonico

O marisco, diverso e fresco, sempre presente na casa, atrai a população da região Centro do país. Ao fim de semana, a habitual romaria das famílias, obrigada a marcação. Sapateira, camarão, amêijoas, lagosta, lavagante, bruxinhas, ostras e navalheira nunca faltam na montra da Marisqueira O Tonico. Afamados são também os arrozes, massadas e feijoadas de mariscos, e os peixes da costa, grelhados no ponto. Do outro lado da rua já abriu a Victoria Wine Shop, com uma generosa oferta de vinhos. Preço médio €30.

Avenida Nossa Senhora da Vitória, 16, Praia de Paredes da Vitória. Tel. 965 542 533



A Celeste

O peixe fresquíssimo confecionado “no ponto” e a localização, na primeira linha da praia da Nazaré, são os principais atrativos deste restaurante, que há décadas, chama turistas à vila piscatória. Cliente habitual do que considera ser “o melhor restaurante do mundo”, o surfista Garett McNamara deu-lhe nova visibilidade internacional. Na ementa do restaurante A Celeste, existem dois menus em sua homenagem, de onde se destaca o “Robalo grelhado”, um dos preferidos da casa, a par com as “Amêijoas à Bulhão Pato” e a “Caldeirada à pescador”. Preço médio €20.

Avenida da República, 54, Nazaré. Tel. 262 551 695

Amarra Ó Tejo

É já um clássico de Almada, tendo em conta os mais de 20 anos de existência. A superfície envidraçada em quase todo o restaurante Amarra Ó Tejo e a localização no alto do jardim do castelo, em Almada Velha, permite usufruir de uma vista única sobre o rio Tejo e Lisboa. Convida a admirar o pôr do sol e a jantares românticos. Predominam os pratos do mar, destacando-se os “Filetes de peixe-galo e açorda de ovas”, a “Garoupa estaladiça”, a “Asa de raia” e o “Polvo à lagareiro”. No inverno o horário pode alterar. Preço médio €35.

Largo 1.º de Maio, Almada. Tel. 212 730 621





Tasca do Celso

José Cardoso vai todos os dias à lota comprar peixe. É que a qualidade dos produtos é uma das razões do sucesso da tasca, tão favorável a repastos solitários à lareira como a almoçaradas vínicas entre amigos na mesa sobre as pipas. A “Cabidela de choco”, a “Canja de garoupa”, o “Cabrito no pingo” e a “Açorda estalada com carabineiro” são criações recentes do restaurante Tasca do Celso, e também se satisfaz com a “Trilogia de cogumelos”, a “Massinha de requeime”, “Sericaia” e o licor de bolota. Bom serviço e garrafeira, mesmo a copo. Preço médio €30.

Rua dos Aviadores, 34, Vila Nova de Milfontes. Tel. 283 996 753

Oficina do Peixe

Reconhece-se pela cor azul-petróleo no exterior. A decoração inspirou-se nas antigas oficinas de pesca e é, sem dúvida, um atributo que conquista. O casal Rita e Fábio, ela do ramo da restauração e ele pescador, prometem peixe do “barco para a mesa” na Oficina do Peixe. Basta escolher da montra. “Cataplana de cherne”, “Açorda de lavagante” e “Salmonetes com molho dos seus fígados” são já pratos de sucesso entre as propostas. O “prato-símbolo” de Setúbal, o choco frito, serve-se com ova do choco e molho caseiro. Preço médio €45.

Rua Guilherme Gomes Fernandes, 33, Setúbal. Tel. 265 533 061



Os restaurantes de peixe, selecionados para este roteiro, integram a edição de 2022 do guia Boa Cama Boa Mesa, nas bancas desde 8 de abril, e pode ser adquirido AQUI ou encomendado através do Tel. 214698801 (dias úteis das 9h00 às 19h00 e sábados das 9h00 às 17h00). O guia Boa Cama Boa Mesa 2022, que conta com o apoio do BPI e do Recheio, custa €18,90.

