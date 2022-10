O último adeus, no feminino, a Maria de Lourdes Modesto: “A vida dela foi tão cheia e influenciou-nos tanto que nunca irá desaparecer”

Noélia Jerónimo, Justa Nobre e Marlene Vieira. Três mulheres, três amigas e três cozinheiras prestam o último tributo a Maria de Lourdes Modesto. A gastrónoma morreu aos 92 anos. O funeral realiza-se esta sexta-feira.

Foi com pesar e emoção que Noélia Jerónimo, Chef do Ano 2021, reagiu ao desaparecimento de Maria de Lourdes Modesto, na passada terça-feira, aos 92 anos. Mas esboçou um ligeiro sorriso ao recordar-se ter recibo em mãos, em 2016, o prémio “Cozinha Tradicional Portuguesa – Maria de Lourdes Modesto”, atribuído pela Academia Portuguesa de Gastronomia. “Foi um orgulho receber esse prémio das mãos dela. A Maria de Lourdes Modesto foi sempre um ídolo, além de ser umas das grandes senhoras da cozinha nacional”. Confessa sentir-se privilegiada por, graças a uma amiga em comum, Teresa Silva Carvalho, “ter lido receitas passadas à mão pela própria Maria de Lourdes Modesto”, das aulas que a amiga frequentava. “Foi uma das mulheres que me ensinou muito na vida. Uma grande mulher e a sua morte é uma grande perda para a comunidade da gastronomia portuguesa”. Olhando para o futuro, a cozinheira e proprietária do restaurante Noélia e Jerónimo, em Cabanas de Tavira, considera que “dificilmente alguém irá atingir a importância e o valor que ela teve, perante várias gerações de cozinheiros que, ainda hoje vão aos seus livros buscar inspiração”. Recorda-se de a ver na televisão e de ficar colada ao ecrã, “sem saber ainda que acabaria por ser cozinheira”. Só via o programa “porque gostava de cozinhar”. Termina com uma confissão e um desejo: “Tenho os livros dela, alguns repetidos, e tenho a esperança de ficar com as receitas da minha amiga”.

“Um verdadeiro poço de cultura gastronómica”

“Foi uma mentora para várias gerações de gastrónomos e cozinheiros”, assume Justa Nobre reagindo ao falecimento de Maria de Lurdes Modesto. A chef transmontana, que lidera o restaurante O Nobre, em Lisboa, confessa que a partida da amiga “deixou um vazio no nosso coração”. “A cultura gastronómica ficou mais pobre, uma vez que todas as pessoas ligadas à culinária, e não só, até donas de casa, admiravam o trabalho dela”, elucida ao Boa Cama Boa Mesa. Considera Maria Lurdes Modesto como “a pessoa que melhor pesquisou o receituário nacional” e recorda os dias em que “ficava colada à televisão de cada vez que dava um programa dela”. A vida de ambas cruzou-se em várias ocasiões e as memórias vão perdurar: “Quando conversava com ela, adorava ouvi-la, absorvia tudo o que ela dizia, uma vez que ela conseguia entusiasmar qualquer pessoa que a ouvisse”. Justa Nobre define Maria de Lourdes Modesto como “um verdadeiro poço de cultura gastronómica", mas recorda que "estava sempre pronta a ajudar, a incentivar que evoluísse-mos e a experimentarmos coisas novas. As críticas que fazia eram sempre muito construtivas”. Apesar de associada ao receituário tradicional, Maria de Lourdes Modesto “era uma pessoa muito à frente do seu tempo, sempre aberta a inovações, desde que, com pés e cabeça”, enaltece Justa Nobre.

“Era a guardiã da cozinha autentica nacional”

Para Marlene Vieira, Maria de Lurdes Modesto foi “a maior embaixadora da cozinha portuguesa no mundo”. A chef e proprietária dos restaurantes Zunzum Gastrobar e Marlene, ambos em Lisboa, recorda que “foi uma pessoa que dentro e fora, sempre teve orgulho na nossa gastronomia, o que falta às nossas gerações”. Marlene recorda o primeiro encontro com a gastrónoma, na cidade do Porto: “Conheci-a num fórum de discussão, onde todos partilhavam as suas experiências, e ela lá estava sempre no meio dos cozinheiros. Estava numa fase da minha vida profissional meio perdida, injustiçada enquanto mulher, e ela disse-me: 'vai para o meio deles, não tenhas medo. Vai e mostra o que vales'”. Foi o que Marlene fez e inscreveu-se logo no concurso Chefe Cozinheiro do Ano, e “ganhei a primeira etapa, em 2009, com uma Cabidela”. Gostava, assume “da forma serena como ela mandava recados e passava a mensagem”. A última vez que esteve com Maria de Lourdes Modesto “foi no concurso da melhor patanisca de Lisboa”, que a Marlene venceu e do qual Maria de Lourdes Modesto era um dos jurados: "Senti-me orgulhosa por ela dizer que a patanisca estava muito boa, uma vez que ela era a guardiã da cozinha autêntica nacional”. Apesar da tristeza que se vive neste momento, Marlene Vieira confia na imortalidade de Maria de Loudes ModestoVieira: “A vida dela foi tão cheia e influenciou-nos tanto que nunca irá desaparecer. As memórias que me deixa, de cuidadora, meiga e terna, nunca vão desaparecer e deixar-me-ão sempre com um sorriso”.

