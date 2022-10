Há um novo spot para comer, beber um copo e apreciar a vista em Vila Real de Santo António

De portas abertas há apenas dois meses, o 818 Restaurante & Rooftop vem completar a oferta de um resort com complexo aquático na Ponta da Areia, em Vila Real de Santo António. Situado “mesmo na foz do rio Guadiana, com uma vista espectacular para o rio, mar e Espanha”, conforme descreve Tiago Ribeiro, o responsável pelo restaurante, a aposta do novo espaço é assumir-se como uma proposta alternativa na cidade, onde é possível fazer uma refeição, petiscar ou subir ao rooftop e admirar a desafogada vista, com uma refrescante bebida na mão.

Com 110 lugares na esplanada, capacidade para 60 pessoas na sala de refeições e mais uma centena no terraço, o restaurante oferece um ambiente “de praia, com uma arquitetura moderna”, onde predominam as madeiras e as cores claras, com grandes janelas a rasgarem as paredes e a revelar a paisagem. Como ciuriosidade, o nome do restaurante remete para o comprimento total do Guadiana, da nascente à foz: 818 km!

A ementa do 818 Restaurante & Rooftop privilegia “os risottos, os mariscos, e o peixe sempre fresco e vindo do mar”, anuncia Tiago Ribeiro. Mas, também há carnes e petiscos para provar. Para grelhar há propostas como “Pregado” (€70/kg), “Pargo” (€80/kg) ou “Linguado” (€80/kg) e, por encomenda, “Peixe ao sal com legumes salteados e batata cozida” (€60).

Para partilhar pode optar entre a “Moqueca de peixe com gambas” (€38), o “Arroz de marisco” (€70), para dois, e o “Bacalhau na broa com batata e couve” (€36). Na oferta mais contemporânea e de inspiração italiana, há opções como “Risotto de carabineiro” (€27), “Arroz cremoso de bacalhau” (€18,90), “Linguini de amêijoas com molho de tomate incolor” (€16,90) e ”Raviolis de caranguejo” (€20).

As carnes são preparadas na grelha e, entre outras sugestões, há “Plumas de porco ibérico com batata assada e legumes salteados” (€18,90), “Ribeye de vitela” (€26), “Chambão de cabrito” (€20) ou “Vazia com batatas salteadas com ervas aromáticas” (€18,90). Mariscos vários, ao natural ou cozinhados, e opções vegetarianas também estão contempladas na ementa, destacando-se "Risotto de cogumelos e pera com queijo gorgonzola” (€18), “Linguini de espargos e algas” (€17,50), e “Folhado de legumes com batata-doce frita” (€18,50). Para terminar, conte com “Brownie de chocolate com gelado” (€7,50), “Creme brulée” e “Cheesecake” (€6,50).

O 818 Restaurante & Rooftop (Estrada da Ponta da Areia, Vila Real de Santo António. Tel. 964394184) integra o Calafate Resort, onde se destacam diversos bungalows com acesso e vista para o rio Guadiana.

