“Vai ficar para a história da gastronomia, como uma madrinha de todos nós”: as reações à morte de Maria de Lurdes Modesto

Maria de Lurdes Modesto partiu esta terça-feira, aos 92 anos, depois de uma vida dedicada à gastronomia portuguesa, legado que deixou aos portugueses em geral e aos chefes nacionais, em particular.

Nas reações à sua partida, em lágrimas, José Avillez orgulha-se de ter tido “a sorte de ter sido adotado por ela enquanto “avó emprestada”, e, para além da incontornável referência profissional e da herança que nos deixa, a mim, enquanto cozinheiro, amante da gastronomia portuguesa, é um momento de grande pesar”. O chefe do Belcanto, Garfo de Platina para o Boa Cama Boa Mesa, não hesita em afirmar que Maria de Lurdes Modesto “foi quem melhor escreveu sobre a gastronomia portuguesa ao longo de décadas”. Enquanto pessoa, relembra, “era extraordinária, com uma imensa alegria de viver, que contagiou todos quantos tivemos a honra de conviver com ela”. Confessa que lhe dizia, por ter nascido no dia da criança que “tinha uma lado infantil, apaixonante”. “Com uma grande tristeza no peito”, recorda o chefe, “reconheço que teve uma vida cheia, maravilhosa. Agora vai descansar, mas não desaparecerá nunca”. Para Avillez, Maria de Lurdes Modesto “será sempre um figura incontornável da gastronomia nacional e mundial”.

Bento dos Santos, presidente Academia Portuguesa de Gastronomia, assume que se começou a “interessar verdadeiramente pela cozinha com Maria de Lurdes Modesto, através da televisão. Acompanhei-a durante toda a vida e pude compreender, em profundidade, a dimensão da sua obra, relativamente à gastronomia em Portugal”. Diz ainda ser “uma grande perda, já que era uma figura única, estimada por todos, e a quem todos veneravam”. Apelidando-a de “princesa da gastronomia nacional” assume que a sua partida é uma “perda irreparável”. Tudo isto se reflete bem, destaca, “no prémio mais importante que damos na Academia Portuguesa de Gastronomia, que se chama Maria de Lurdes Modesto”.

Para Henrique Sá Pessoa, Chef do Ano em 2022 para o Boa Cama Boa Mesa, Maria de Lurdes Modesto “era a nossa Julia Child, e, sem dúvida, vai ficar para a história da nossa gastronomia, como uma madrinha de todos nós”. No programa “Contradição” que apresentou, inspirou-se “no livro da cozinha tradicional portuguesa dela, que, aliás, tenho na cozinha do Alma, pela importância, enquanto catálogo do receituário nacional”. Assume ser uma “perda irreparável”, mas, garante, será sempre recordada, uma vez que “marcou várias gerações de chefes, gastrónomos e apreciadores de cozinha”. O chefe recorda ter tido “o prazer e a honra de a ter no Alma em 2019, já com as duas estrelas Michelin, num almoço muito especial para mim”. Maria de Lourdes Modesto “sempre foi uma grande defensora da inovação”, e defendia, essencialmente “a boa gastronomia, e sempre nos apoiou”. Não se esquece que a “entrada no último “Madrid Fusion” foi com um vídeo dela, a cozinhar um Bacalhau à Braz, o que acabou por ser uma última homenagem, sem o saber”. Termina dizendo que “tenho pena que tenha partido, mas fico contente pelo legado que deixou. Foi a verdadeira “madrinha” da gastronomia portuguesa”.

“Tenho o livro dela, na minha cozinha, como se fosse uma Bíblia”

Ricardo Costa, do restaurante The Yeatman, Garfo de Platina para o guia Boa Cama Boa Mesa em 2022, assumiu o “imenso carinho e respeito” por Maria de Lourdes Modesto. “Tenho o livro dela, na minha cozinha, como se fosse uma Bíblia, uma vez que ela fez um trabalho importante no levantamento do receituário tradicional, e que foi uma grande ajuda e continua a ser, para mim, e ainda o é mais para a nova geração”.

Já para o chefe da Casa de Chá da Boa Nova, Rui Paula, Garfo de Ouro para o Boa Cama Boa Mesa em 2022, ainda surpreendido com a dureza da notícia, Maria de Lurdes Modesto foi “uma grande senhora que nos deixou, ligada à gastronomia, autora do livro de cozinha tradicional, que está nas estantes de todos nós”. E recorda: “a minha mãe já tinha esse livro, e foi ela quem mo ofereceu quando comecei na cozinha”.

