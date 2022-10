Roteiro de descoberta entre Abrantes e a albufeira de Castelo do Bode (VÍDEO)

VÍDEO: Cidade à beira rio, Abrantes guarda história e busca modernidade em cada esquina. Região templária, o castelo é símbolo orgulhoso dessa época e peça fundamental na defesa da Linha do Tejo, durante a Reconquista Cristã, no século XII.

No coração do Médio Tejo e a evidenciar-se cada vez mais na região Centro de Portugal, encontra-se a Estação Náutica de Castelo do Bode, destino de eleição para as mais diversas atividades náuticas, como o wakeboard, mas também em terra aproveitando a paisagem natural envolvente. Conheça as diversas praias fluviais da região, de Fernandaires, com Bandeira Azul, até ao Penedo Furado, com o passadiço que conduz o visitante até às cascatas. Em Abrantes provam-se receitas de peixes e lagostins do rio pela mão do restaurante Casa Chef Vitor Felisberto, agora em nova morada, e olha-se a cidade a partir do Luna Hotel Turismo, recentemente renovado. A pouca distância da cidade provam-se os vinhos do premiado produtor Casal da Coelheira.