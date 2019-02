Um último golpe de génio antes do terror: Jards Macalé

Se o que Jards Macalé mais queria, ao compor “Besta Fera”, o seu primeiro disco de originais em 20 anos, era “falar do Brasil neste segundo, de 2019 em diante”, como disse à Folha de São Paulo a 5 de fevereiro deste ano, então o Brasil – que o ignorou e/ou prendeu, às vezes em simultâneo – foi extremamente simpático e lesto ao confirmar os piores prognósticos do compositor (e talvez as trevas sejam isto): dia 8 de fevereiro a polícia entrou pelo morro do Fallet adentro, no Rio de Janeiro, xingou o povo de vagabunda e piranha, pegou em supostos traficantes e, depois de estes se renderem, baleou-os nas pernas e nas costas para não poderem fugir; de seguida, um a um, esfaquearam todos os suspeitos. E talvez as trevas sejam isto.

