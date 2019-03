Entre “populismo” e cataplana ou arroz com atum, não hesito

Ser populista não é aparecer nos programas a que as classes populares assistem. Isso é apenas ser político. Não há nada melhor para os chamados populistas do que políticos que acham que não têm de ser populares

Anda aí um grande incómodo por António Costa ter ido ao programa de Cristina Ferreira fazer uma cataplana, na companhia da sua mulher. Já tinha havido um incómodo razoável por Assunção Cristas lá ter ido, fazer um arroz de atum (e não com atum). No caso da líder do CDS, o incómodo incluiu, como seria de esperar, o facto de uma senhora não saber fazer nada de mais elaborado, que o machismo bate em todas. Também já tinha havido um burburinho por Marcelo Rebelo de Sousa ter telefonado para o programa. Ainda lá há de ir preparar uma vichyssoise.