ADSE deve ser mutualista. Do Estado é o SNS

Pela sua estrutura de adesão voluntária e taxa fixa, a sustentabilidade da ADSE está condenada. Este é o momento de o Estado a entregar aos seus utentes. Se acreditam na sua viabilidade, agradecerão. Se não acreditam, não é justo pedir que o Estado desvie fundos necessários a um SNS universal para financiar um serviço que é apenas para uma parte da população

Segundo o relatório do seu Conselho Geral de Supervisão, os custos da ADSE vão voltar a ser praticamente iguais às suas receitas em 2021. O “break even” até pode acontecer já em 2020, se aumentarem os beneficiários isentos. Isto era inevitável. Quem criasse um sistema de adesão voluntária com uma taxa fixa de descontos tinha descoberto o ovo de Colombo. Para resolver esta situação, João Proença, presidente do Conselho Geral, defende o alargamento da ADSE a mais cem mil beneficiários e que o Estado pague os descontos dos que estão isentos por receberem pensões abaixo do salário mínimo. Quanto à primeira proposta, acho muito bem. Nenhum trabalhador do Estado deve ser prejudicado em relação aos restantes por ter um contrato individual. Quanto ao segundo, sou contra.