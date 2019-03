A indisciplina conceptual e o moralismo seletivo

Enquanto o nepotismo, sendo uma falha ética, pode e deve ser particularizado, a endogamia, resultando de sociedades desiguais, não deve ser particularizada. Só que ninguém quer realmente falar de endogamia. Se queremos debater a desigualdade e o privilégio, esse é um debate político fundador. Mas ele não passa por moralismos oportunistas com alvos seletivos

Não gosto de deixar pontas penduradas nos debates. A propósito do que se teve desde a remodelação em torno da nomeação de Mariana Vieira da Silva, cuja competência ninguém parece pôr em causa, tem havido uma enorme confusão de conceitos. E não há nada mais destrutivo da inteligência do debate político do que esta indisciplina. Notoriedade e privilégio não são a mesma coisa. Nepotismo e endogamia também não. Competência e mérito também não.