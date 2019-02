20 anos de Bloco. Daniel Oliveira diz que BE não voltará à juventude em que foi feliz

Um texto em que Daniel Oliveira percorre a infância e juventude do Bloco de Esquerda, que hoje faz 20 anos. Neste artigo que poderá ler na íntegra no Expresso Diário a partir das 18h, o fundador do BE descreve “o primeiro partido que rompeu de forma consistente com o domínio dos quatro fundadores da democracia”

Nos primeiros anos, quando se percebeu que não era um fenómeno passageiro, o Bloco de Esquerda conseguiu quatro vitórias: romper o domínio dos quatro partidos fundadores da democracia que apenas tinha sido episodicamente abalado pelo PRD; transportar a extrema-esquerda moribunda e balcanizada para outro espaço político; tornar a fronteira do PS porosa, obrigando a preocupar-se com o seu flanco esquerdo; e dar aos chamados temas pós-materiais, ligados aos direitos individuais, a dignidade institucional que ainda não tinham tido em Portugal. É importante dizer que o sucesso do Bloco resulta de algo que lhe é prévio: um espaço político-cultural, entre a rigidez ideológica do PCP e o centrismo ultra-pragmático do PS, que não tinha representação partidária. Esse espaço até é anterior ao 25 de abril. Foi muito evidente na candidatura de Maria de Lurdes Pintasilgo ou até, mais cedo, na de Otelo Saraiva de Carvalho (que, com a percentagem que teve, ultrapassou em muito o campo da extrema-esquerda). E foi crescendo à medida que o peso social do PCP se foi erodindo. E é por representar o que já existia que sobreviveu. Por isso e porque, tendo resultado da fusão de pequenos partidos, tinha uma estrutura mínima e quadros políticos com alguma experiência. Duas lições importantes para quem está sempre a imaginar o nascimento de “blocos” à direita. Leia mais a partir das 18h na edição do Expresso Diário