Filha de peixe tem de estar sempre a provar que nada

Se há carregadora de pianos neste Executivo, se há alguém com quem António Costa contou desde que tomou posse, se há quem dê tudo sem mostrar grande ambição, se há número dois que qualquer líder gostaria de ter é a nova ministra. Mariana Vieira da Silva não chegou ao Governo às cavalitas do seu pai

Sei o que é nascer e crescer com a sombra de um pai a pôr em dúvida, até perante nós próprios, os méritos do que vamos conquistando. Sei como é fácil espicaçar a mesquinhez atribuindo à ascendência os resultados do trabalho de cada um. Sei que quem tem o privilégio de ter pais que de alguma forma se destacaram no espaço público também paga um preço por isso. O de ter de dar provas reforçadas para não deixar espaço para dúvidas quanto ao mérito do que consegue. Se não o fizer, viverá para sempre com a suspeita de vantagem imerecida. Se o fizer, tem direito a exigir respeito pelo seu trabalho.