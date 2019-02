Violência doméstica: não é a lei que tem de mudar, são os juízes

O que precisamos é mais difícil do que mudar a lei ou ter abordagens populistas. Precisamos é de uma revolução nas forças de segurança e na magistratura. A lei mudou, os nossos juízes é que estão na mesma

Marido e amante espancaram a vítima depois de a sequestrarem e de a ameaçarem durante meses. Espancaram-na juntos. Foram condenados pelo Tribunal de Felgueiras a penas suspensas. O Ministério Público recorreu da sentença, mas a decisão foi confirmada pela Relação do Porto. E foi nesta confirmação que entrou o juiz Neto Moura, que considerou que o caso não tinha a gravidade que o Ministério Público imputava e que não era possível ignorar o contexto em que esta agressão acontece. Já muitos leram frases soltas, deixo os parágrafos finais do acórdão: