Marcelo no bairro da Jamaica: onde entra a polícia entra a política

Se Marcelo fosse ao bairro da Jamaica falar da PSP, como se isto fosse uma contenda entre dois lados, só estaria a reforçar um paralelismo que só alimenta equívocos. E mal seria que o Estado que entra ali através da polícia estivesse interditado de entrar através da política

Marcelo Rebelo de Sousa foi ao bairro da Jamaica. Tendo em conta todos os lugares a que tem ido, sempre que alguma coisa acontece (e o “alguma coisa” é bastante lato), seria estranho que não fosse agora. A notícia é quando Marcelo não aparece, não é quando aparece. Foi sem avisar e sem levar a comunicação social, o que tendo em conta o ambiente mediático que se viveu em torno deste assunto nas últimas semanas me parece bastante sensato. Houve muita gente, sobretudo polícias e seus representantes sindicais, que ficaram zangados por o Presidente não ter tido, naquele momento, nenhuma palavra de apreço para as forças de segurança.