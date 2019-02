A diplomacia não tem de reconhecer se Maduro merece ser Presidente, mas se ainda o é de facto

O governo em funções não tem apoio popular e só umas eleições presidenciais poderão resolver a desesperada situação da Venezuela. Mas nós reconhecemos e mantemos relações diplomáticas com muitos chefes de Estado com menor legitimidade democrática que Nicolás Maduro. Esse não é critério de reconhecimento internacional de um chefe de Estado ou de um governo. É se controlam o aparelho de Estado

Como escrevi na semana passada, o combate entre Maduro e Guaidó até pode ter tudo a ver com democracia mas não tem nada a ver com legitimidade democrática. Se Maduro foi eleito Presidente numas eleições contestadas, Guaidó foi eleito Presidente por um Parlamento que não tem, num regime presidencialista, esse poder. Se Juan Guaidó não foi eleito por um único venezuelano – nem deputado é –, a Assembleia com que Nicolás Maduro governa é ilegítima. Em resumo, o que está em causa não é a legitimidade institucional, que falta aos dois, é a legitimidade política. Que não vem das instituições, nasce neste momento da rua. É o que acontece quando as instituições deixam de cumprir as regras.